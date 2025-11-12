Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Theo Sfez y Leila González, con la placa obtenida en Guadalcao. M. M.

Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía

El congreso Guadalcao premia las propuestas más creativas con el chocolate como protagonista

Marina Martínez

Marina Martínez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

La Navidad está a la vuelta de la esquina… en el calendario. Porque en realidad en muchas tiendas y centros comerciales ya hay un aperitivo ... en forma de turrones, mantecados... y hasta roscones de Reyes. Aunque oficialmente faltaría un poco más. Ya huele algo. No en vano, hace unos días se preparaban en Sevilla algunos de los primeros del año en el concurso que buscaba el mejor de Andalucía en el marco del congreso anual Guadalcao, encuentro consagrado al chocolate que ha celebrado su segunda edición y en el que una pastelería de Málaga ha subido al podio de los tres mejores de Andalucía.

