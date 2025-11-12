Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía

La Navidad está a la vuelta de la esquina… en el calendario. Porque en realidad en muchas tiendas y centros comerciales ya hay un aperitivo ... en forma de turrones, mantecados... y hasta roscones de Reyes. Aunque oficialmente faltaría un poco más. Ya huele algo. No en vano, hace unos días se preparaban en Sevilla algunos de los primeros del año en el concurso que buscaba el mejor de Andalucía en el marco del congreso anual Guadalcao, encuentro consagrado al chocolate que ha celebrado su segunda edición y en el que una pastelería de Málaga ha subido al podio de los tres mejores de Andalucía.

Concretamente ha sido Sueño quien obtenía la medalla de bronce en esta competición cuyo objetivo era «fomentar la cultura del cacao y el chocolate, a través de elaboraciones realizadas con este producto y de la mano de profesionales del sector, realizando su trabajo de una forma artesana». Se valoraba ante todo la estética y presentación, la elaboración y técnicas empleadas, la originalidad, el protagonismo del chocolate/cacao en la receta, el sabor, la textura, la innovación y la creatividad.

Ampliar Roscón de chocolate con el que Sueño Pastelería ha conseguido el tercer premio del concurso.

Precisamente esta última es una de las características diferenciales del roscón de Sueño Pastelería Francesa: su forma y su elaboración. Para empezar, se trata de una masa tipo brioche y, por otro lado, su aspecto no es el típico con el hueco en el centro sino que se elabora a base de masas en forma de bolas unidas, «es más cómodo para comer, no hay que cortarlo, aunque a la hora de prepararlo es más laborioso», explica con una sonrisa Theo Sfez, artífice de todo lo que sale del horno de este obrador de Nueva Málaga que ha ido creciendo poco a poco desde que abrió sus puertas hace tres años. Ahora también con un local más para producción, no sólo venden y sirven en tienda, también distribuyen sus elaboraciones en hostelería y hoteles.

Edición limitada

Junto a su cómplice de vida personal y profesional, la joven suiza Leila González, y un equipo fiel encabezado por Carmelén Luque, este meticuloso pastelero francés continúa apostando por «la calidad antes que la cantidad». En esa línea va su carta y también el roscón con el que ha quedado en tercer lugar del concurso de Guadalcao: a esa base tipo brioche incorpora trocitos de naranja confitada y pepitas de chocolate, crujiente de pipas, ganache de chocolate con leche y ralladura de naranja.

Lo mantendrán en edición limitada durante la campana navideña, «no queremos dejar de seguir la tradición ni descuidar los clásicos, los de crema y los de nata», apunta Leila González, haciendo hincapié en los ingredientes: «Es nata de verdad, crema pastelera de vainilla de vaina, y la masa lleva agua de azahar, ralladura de limón y naranja». Empieza la cuenta atrás. Y ya aseguran que hay peticiones, aunque hasta mediados de diciembre no se abrirá la veda de reservas.