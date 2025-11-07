Xeitomar celebra su nueva carta con una experiencia para los cinco sentidos

Este jueves, el restaurante Xeitomar ha reunido a una selección de medios e influencers gastronómicos en un evento privado que marca el inicio de ... una nueva etapa. Con la presentación de su carta Otoño-Invierno, el local propone una experiencia culinaria única en la que la tradición marinera se encuentra con la innovación contemporánea, apostando por el producto local y la creatividad en cada plato.

El encuentro, celebrado en el acogedor espacio de Xeitomar —un restaurante de ambiente marinero, con amplias terrazas y espacios versátiles para eventos—, se ha concebido como una experiencia a través de los sentidos. Durante el almuerzo, los asistentes han experimentado un menú degustación diseñado para despertar el gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído.

«El gusto es el alma de nuestra cocina», explicó Nani Suárez, propietaria del restaurante, durante su discurso de bienvenida. «En Xeitomar creemos que comer bien no es solo cuestión de sabor, sino de todo lo que despierta cada sentido cuando se conecta con la emoción. Queremos que cada visita sea un viaje sensorial que refleje el respeto al producto, la creatividad y la pasión que ponemos en cada detalle».

El chefAntonio Jiménez, responsable de la propuesta gastronómica, presentó personalmente cada plato, destacando la calidad de los productos de cercanía y el equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Entre las nuevas creaciones de la carta destacan la ostra con picada de manzana y kimchi, el tartar de gamba blanca con mayonesa sriracha y naranja, el coulant de pulpo a la gallega o el tataki de atún marinado en ponzu de pomelo con algas wakame. Una propuesta que rinde homenaje al mar y a la esencia de la cocina andaluza, con un toque vanguardista.

El evento contó además con el patrocinio de Estrella Galicia, que ofreció un maridaje de cervezas y vinos —Valdamor, Pizarras y Exquistos—, y de Royal Bliss, que puso el broche final con una exhibición y cóctel de cierre por parte de Salva Mesas, brand ambassador de la marca. Para completar la experiencia sensorial, la empresa Aromas Artesanales Mijas, participó con una fragancia inspirada en la naturaleza y el mar, evocando el olfato como parte del viaje gastronómico.

Con esta nueva carta y su renovado concepto, Xeitomar se consolida como una propuesta diferente en Alhaurín de la Torre: Un restaurante con platos distintos, elaborados y asequibles, en un entorno cálido y cercano que invita a disfrutar sin prisa.

Más información:

Dirección: Camino Finca del Alemán 5, Alhaurín de la Torre.

Teléfono: 628 90 53 14.

Web: www.marisqueriaxeitomar.com

Redes sociales: @xeitomar