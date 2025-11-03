Venta Los Montes: la esencia de la cocina tradicional y casera

Una de las experiencias gastronómicas más genuinamente malagueñas es la de realizar el fin de semana una excursión a Los Montes y disfrutar de uno ... de los suculentos platos que sirven en sus restaurantes. Venta Los Montes tiene el orgullo de haber mantenido viva esta tradición a lo largo de las décadas, siendo un referente de la cocina malagueña tradicional y casera.

«Mi abuelo abrió la venta en 1978, y actualmente estamos al frente del restaurante la tercera generación de la familia», recuerda Juan Carlos García, gerente actual de Venta Los Montes. «Siempre nos hemos mantenido fieles a la esencia: servir buena comida casera, en raciones abundantes y a precios económicos», resume acerca de una propuesta que sigue reuniendo a un público fiel y familiar todas las semanas.

«En todos estos años no hemos querido cambiar el concepto: el público que nos visita viene buscando ese encanto tradicional, la manera particular de trabajar que nos caracteriza», valora Juan Carlos acerca de la importancia de no perder su identidad.

Más allá del típico plato de Los Montes

El plato de Los Montes es, sin duda, lo más exitoso de su carta. Una propuesta contundente, compuesta de lomo en manteca «colorá», patatas fritas, huevo, chorizo, morcilla y pimientos fritos. También resultan irresistibles sus migas, otro clásico de la cocina de Los Montes, que en esta venta ofrecen con un toque distinto. Entre los platos imprescindibles destaca su solomillo al ajillo, que elaboran sigiendo una receta de la abuela de Juan Carlos, «con más de 40 años». Y ofrecen un toque innovador con sus croquetas de plato de Los Montes, elaboradas con masa con chorizo y lomo en manteca.

Servicio familiar en un entorno idílico

Venta Los Montes se encuentra ubicada en el corazón del parque natural de Los Montes de Málaga, rodeado de naturaleza. Un entorno idílico que, junto a su servicio familiar, contribuye a brindar una grata experiencia al comensal.

Un establecimiento ideal para celebraciones

Su amplitud lo convierte en un espacio ideal para grandes celebraciones, como bautizos, comuniones y cumpleaños: cuenta con tres amplios salones y una terraza, lo que les permite acoger hasta 400 comensales al mismo tiempo.

Más información:

Dirección: Carretera de Colmenar km nº555, 29013, Málaga.

Teléfono: 952 26 02 35.

Instagram: @ventalosmontes