Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Venta Los Montes

Venta Los Montes: la esencia de la cocina tradicional y casera

Un restaurante ineludible para disfrutar del genuino plato de Los Montes o de sus migas

SUR

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:38

Una de las experiencias gastronómicas más genuinamente malagueñas es la de realizar el fin de semana una excursión a Los Montes y disfrutar de uno ... de los suculentos platos que sirven en sus restaurantes. Venta Los Montes tiene el orgullo de haber mantenido viva esta tradición a lo largo de las décadas, siendo un referente de la cocina malagueña tradicional y casera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Venta Los Montes: la esencia de la cocina tradicional y casera

Venta Los Montes: la esencia de la cocina tradicional y casera