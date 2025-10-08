Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra Restaurante Torre de Vega 'El Mora'

Torre de Vega: genuina cocina casera y los mejores cortes de carne

Este restaurante de Alhaurín de la Torre logra fidelizar a sus clientes gracias a la excelencia de la materia prima de sus platos y a su cuidado servicio

SUR

Alhaurín de la Torre

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:43

Pocos placeres culinarios más esenciales y satisfactorios que disfrutar de una buena carne a la brasa. Una materia en la que Restaurante Torre de Vega 'El Mora' ... en Alhaurín de la Torre son auténticos maestros. Su apuesta es la de brindar los mejores cortes de carne premium, manteniendo un respeto por las técnicas tradicionales de elaboración, y ofreciendo un cuidado servicio a sus clientes.

