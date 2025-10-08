Torre de Vega: genuina cocina casera y los mejores cortes de carne

Pocos placeres culinarios más esenciales y satisfactorios que disfrutar de una buena carne a la brasa. Una materia en la que Restaurante Torre de Vega 'El Mora' ... en Alhaurín de la Torre son auténticos maestros. Su apuesta es la de brindar los mejores cortes de carne premium, manteniendo un respeto por las técnicas tradicionales de elaboración, y ofreciendo un cuidado servicio a sus clientes.

«Torre de Vega nace de la idea de abrir una barra durante la Feria local en 1980: lo que empezó como algo temporal, se convirtió en un establecimiento permanente», recuerda José Antonio Domínguez Vega, dueño de Torre de Vega. El restaurante fue pasando de generación en generación hasta que en 2010 Jose Antonio y Ana María se hacen cargo. Desde entonces, gracias al esfuerzo y dedicación de todo el equipo, han trabajado para mantener vivo el proyecto, recuperando la auténtica esencia familiar. «Seguimos comprometidos con ofrecer lo mejor a nuestros comensales, y seguir durante años con el legado que comenzó en una pequeña barra de feria», destaca José Antonio, responsable de un restaurante netamente familiar: cuenta con la ayuda de su madre, «fundamental en el negocio», su mujer como repostera, y su padrino como experto parrillero.

Las especialidades del Restaurante Torre de Vega son las comidas caseras y carnes con alta maduracion a la parrilla (vasca y argentina). También es muy apreciado su lomo en manteca «colora», caracoles o su delicioso tartar de salchichón de Málaga, elaborado con una receta personal de la suegra de José Antonio.

Los mejores cortes de carnes premium

En Restaurante Torre de Vega prestan especial atención y cuidado para adquirir los mejores cortes de carnes premium. «Vamos ofreciendo lo mejor que haya en el mercado en cada época: normalmente solemos trabajar bastantes DO y razas diferente, como las minhotas (portuguesas y gallegas), rubia gallega, cachenas, limusinas, barrosas, arouquesas, marinhoas, maronesas, asturiana de los valles, parda de montaña, retintas, wagyu nacional, simental alemán, jersey danesas, angus irlandés y un largo etcétera», detalla José Antonio.

Su empeño por garantizar siempre una excelente materia prima a sus comensales es uno de los rasgos definitorios de la esencia de Restaurante Torre de Vega. «Además, todo está preparado por nosotros, no trabajamos u ofrecemos nada que no haya sido elaborado en nuestra cocina, donde preparamos todo a la antigua: de forma completamente casera», apunta.

Así, Restaurante Torre de Vega ha encontrado su fórmula personal en combinar la excelencia de los cortes de carne de un asador con el trato cercano y familiar de una venta de toda la vida. «Además de la dedicación y esmero a la hora de realizar nuestros producto, cuidamos especialmente la atención al comensal: queremos hacer que el cliente vuelva tanto por la calidad de la gastronomía como por el servicio», explica José Antonio.

Menús del día de miércoles a viernes

Restaurante Torre de Vega completa su propuesta aportando su sello de calidad a un menú del día que ofrecen de miércoles a viernes por sólo 13 €, que incluye dos platos, postre y una bebida. «Solemos ofrecer bastante variedad, cambiando el menú cada día, con primeros como ensalada césar, cazuela de patatas o callos; segundos como merluza a la plancha, codillo de cerdo en salsa, magro picante o con tomate, pollo en salsa de champiñones o puntillitas de solomillo de cerdo a la pimienta», enumera.

De cara al futuro, en Restaurante Torre de Vega reafirman su compromiso por seguir manteniendo esa apuesta por la excelencia del producto y el respeto a la elaboración casera, añadiendo nuevos platos fuera de cara conforme a la disponibilidad de nuevos productos en el mercado.

Dirección: Plaza Santa Ana, 8, Barriada La Alquería, Alhaurín De la Torre, (Málaga).

Teléfono: 633 027 294 / 952 410 269.

Web: https://restaurantetorredevega.es/