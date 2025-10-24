Taberna la New: renovando la tradición malagueña con personalidad e innovación culinaria

Taberna la New surge de una conversación entre hermanos. Ezequiel Sande, su propietario, charlaba con su hermano Lolo de sus sueños de futuro. En la ... conversación salío el original y llamativo nombre de la New, y un reto: que cada uno abriese un nuevo negocio con su nombre, que sirviese para dar salida a sus inquietudes profesionales. Años después, ambos han cumplido con el desafio: Lolo regenta La New Barber, y Ezequiel ha abierto las puertas en Teatinos de Taberna la New.

«Siempre tuve la inquietud de crear mi propio negocio. Tras realizar varios cursos de cocina y acumular años de experiencia en restaurantes con diversos tipos de gastronomía, me he visto con la experiencia suficiente de emprender mi propio proyecto», recuerda Ezequiel.

Para ello, ha aportado una mirada fresca y personal al clásico concepto de taberna. «En Málaga siempre han existido tabernas, pero hemos querido aportar un giro innovador: partimos de una tradición que respetamos profundamente, pero que hemos querido transmitir de una forma moderna para hacerla lelgar a las nuevas generaciones», explica Ezequiel.

Innovación culinaria en los sabores de siempre

De esta forma, aportan toques arriesgados y de autor a sabores tradicionales. «Por ejemplo: nuestra ensaladilla rusa tiene mermelada de pimiento del piquillo y aceituna deshidratada», cita Ezequiel. Técnicas innovadoras en cocina para sorprender y deleitar al comensal. Una aproximación personal a la tradición culinaria malagueña, que también renuevan con la presentación y emplatado de sus propuestas.

Su propuesta también se traslada a la propia decoración y ambiente del local. Una taberna organizada en dos zonas claramente diferenciadas: una de mesas bajas y mantel al estilo restaurante, y otra de mesas altas y taburetes, con un aire mas urgente y casual, y el protagonismo de una gran barra de madera natural barnizada. «Mezclamos una decoración moderna con la tradición de la barra con taburete alta, en la que poder desgustar un vino o una tapa; al tiempo que también ofrecemos mesas para disfrutar de un almuerzo más extenso», explica Ezequiel.

El atún es, sin duda, uno de sus platos estrella. «No basta sólo con tener buen producto, también hay que saber utilizarlo. Llegamos a elaborar hasta siete platos distintos con cada atún, aprovechando cada parte del lomo de forma diferente: tartar, tataki...», explica.

Taberna la New cuenta con un alma viva y en constante cambio. Sus primeros meses de actividad han servido para testar los gustos de un público que han acogido con entusiasmo la propuesta. Ahora, proyectan renovar su carta cada tres o cuatro meses, dando cabida a los productos de cada temporada, y fidelizando así a sus clientes, que tendrán ocasión de sorprenderse con platos nuevos. «Ahora con el frio, vamos elaborar guisos diarios para cada día de la semana: gazpachuelos, callos, cocido madrileño...», anuncia Ezequiel.

«Taberna la New cuenta con alma de negocio familiar: nuestra gente nos ha apoyado desde el primer día», concluye con orgullo.