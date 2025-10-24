Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Taberna la New

Taberna la New: renovando la tradición malagueña con personalidad e innovación culinaria

Este proyecto aporta frescura y una mirada moderna a la clásica taberna, sin perder la esencia de negocio familiar y cercano

SUR

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:44

Taberna la New surge de una conversación entre hermanos. Ezequiel Sande, su propietario, charlaba con su hermano Lolo de sus sueños de futuro. En la ... conversación salío el original y llamativo nombre de la New, y un reto: que cada uno abriese un nuevo negocio con su nombre, que sirviese para dar salida a sus inquietudes profesionales. Años después, ambos han cumplido con el desafio: Lolo regenta La New Barber, y Ezequiel ha abierto las puertas en Teatinos de Taberna la New.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Taberna la New: renovando la tradición malagueña con personalidad e innovación culinaria

Taberna la New: renovando la tradición malagueña con personalidad e innovación culinaria