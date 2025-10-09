Restaurante Oliva: una mirada fresca e innovadora a la cocina mediterránea

Desde su apertura en 2010, Restaurante Oliva ha sabido ganarse el respeto de público y crítica, y convertirse en un referente en Nerja, gracias ... a una propuesta gastronómica de indudable calidad y personalidad, basada en la tradición de la cocina mediterránea, a la que aportan un toque innovador y creativo, y en su compromiso con la excelencia, frescura y cercanía del producto. Con una carta que cambia cada tres meses, siempre es un buen momento para volver a Restaurante Oliva y dejarse sorprender por el talento culinario de su jefe de cocina, Carlos Pardo; y la calidad y cuidada atmósfera y servicio que logra su mujer, Kim Ranzijn, jefa de sala.

Carlos Pardo, jefe de cocina de Restaurante Oliva.

«El restaurante Oliva nació el 10 de octubre de 2010, hace ya quince años, cuando mi mujer Kim Ranzijn, holandesa, y yo, que soy de Málaga, decidimos dar el paso para dar vida a este proyecto», recuerda Carlos Pardo. «Soñábamos con crear un espacio donde la cocina mediterránea fuese la protagonista, combinando el respeto por la tradición y el cuidado del producto con toques modernos, creativos y cosmopolitas», explica sobre el origen del proyecto. «Desde el primer día apostamos por una base culinaria mediterránea con ingredientes frescos, locales y de temporada», subraya.

Kim Ranzijn, jefa de sala de Restaurante Oliva.

«La cultura mediterránea es mucho más que una inspiración: es la base sobre la que construimos cada plato y cada experiencia gastronómica, impregna nuestra cocina y guía cada una de nuestras elecciones», valora acerca de la tradición culinaria que les sirve de inspiración. «¡Llevamos el mediterráneo en las venas! Y esto no solo se nota en los ingredientes, sino también en la forma de compartir la mesa. En nuestra casa se disfruta tanto de la comida como de la compañía y de la sobremesa, sin prisas. Creemos que la gastronomía es un acto social y cultural, y nuestro menú está diseñado para que los comensales vivan ese ambiente relajado y acogedor característico de nuestra cultura», detalla Carlos sobre la esencia mediterranea de Restaurante Oliva.

Ampliar Merluza a baja temperatura/ Crema de ajos / Perejil / Patatas al pimentón.

Un reflejo de la riqueza y diversidad de la dieta mediterránea

A través de dicha esencia, el menú siempre ha reflejado la riqueza y diversidad de la dieta mediterránea: pescados y mariscos frescos del Mar de Alborán, verduras y frutas de la Axarquía, hierbas aromáticas que aportan ese toque inconfundible a sus platos y, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra. Sin olvidar una cuidada selección de vinos, priorizando los vinos de la región. «El objetivo es claro: ofrecer platos que combinen sencillez y sabor en un ambiente acogedor y elegante, buscando siempre la excelencia», resume Carlos.

Ampliar Ciervo con manzana, remolacha y castaña.

A lo largo de estos quince años, el restaurante Oliva ha evolucionado, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. «La apuesta por la calidad, la hospitalidad y el respeto por la cocina mediterránea siguen siendo nuestras señas de identidad», destaca.

Ampliar

Además del valor de su concepto culinario, que fusiona la cocina mediterránea con toques innovadores y productos de proximidad, en Restaurante Oliva apuestan por una atención cercana y personalizada, fruto de la cuidada labor de Kim Ranzijn y su equipo profesional e implicado, que se esfuerza en adaptar la experiencia a las preferencias de cada comensal, haciendo que cada visita sea única. «Desde la selección de vinos hasta la presentación de los postres, en Oliva se cuida cada detalle para ofrecer una experiencia completa», apunta Carlos acerca del enfoque perfeccionista del restaurante.

Cambio de carta en cada temporada

Oliva saluda la llegada de cada estación con una renovación de su carta. «Usamos siempre ingredientes frescos y de temporada, lo que garantiza platos llenos de sabor cuando los productos están en su mejor momento, y sorprender a nuestros comensales con propuestas renovadas y originales», valora Carlos. Para este otoño, su carta incorpora ingredientes emblemáticos como la batata, los cítricos y, sobre todo, las setas, que cobran especial protagonismo en sus platos durante esta estación. «Entre las novedades para esta carta destacamos dos platos: los boletus con jamón ibérico, espuma de huevo frito, trufa tuber melanosporum y yema en panko; y la pluma ibérica 100% con rebozuelos, salvia, mostaza y batata», anuncia el jefe de cocina.

Ampliar Su postre para el otoño: Oh, chocolate!, ocho preparaciones de este producto unico.

A lo largo de sus 15 años de trayectoria, Restaurante Oliva ha logrado crear platos que se han convertido en genuinos clásicos para su público. «El plato que más ha conquistado a nuestros clientes tanto por su originalidad como por la perfecta armonía de sabores serían los langostinos con salsa de foie: es ya un plato icónico del restaurante que nunca sacamos de carta», destaca Carlos. «Aunque si buscas una experiencia completa y variada, te recomendamos dejarte llevar por nuestro menú degustación, que contiene una cuidada selección de platos emblemáticos que representa lo mejor de nuestra cocina en cada temporada», matiza.

Prestigio crítico: un reconocimiento a una labor de equipo

Prueba del prestigio crítico atesorado por Restaurante Oliva durante estos años es su presencia fija en la guía Michelin desde el año 2016. «En 2013 nos dieron el premio Traveller´s Choice de TripAdvisor y nos situaron entre los 10 restaurantes favoritos de los clientes en España, y estamos recomendados en las mejores guías internacionales: Fodors, Petit Fute, Lonely Planet, etc», comenta Carlos acerca de los diversos reconocimientos obtenidos por Oliva.

Ampliar Atún de Almadraba con hinojo y naranja.

«Para nosotros estos premios y menciones son un reconocimiento al trabajo que hace nuestro equipo. Detrás de cada plato y de cada servicio está el trabajo, el compromiso y el sacrificio de un equipo entregado con pasión y profesionalidad, por lo que cada premio y reconocimiento lo vemos como un homenaje a la labor que realiza nuestro equipo cada día, que son el motor real que hacen todo esto posible», concluye.

Más información:

Dirección: Plaza de España nº2 - Nerja (Málaga).

Teléfono: (+34) 952522988.

Web: https://www.restauranteoliva.com/