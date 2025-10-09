Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Corvina curada en sal cítrica.
Restaurante Oliva: una mirada fresca e innovadora a la cocina mediterránea

Desde su rincón en Nerja, Kim Ranzijn y Carlos Pardo dirigen un proyecto gastronómico caracterizado por la calidad, la hospitalidad y el uso de ingredientes frescos, locales y de temporada

SUR

Nerja

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:02

Desde su apertura en 2010, Restaurante Oliva ha sabido ganarse el respeto de público y crítica, y convertirse en un referente en Nerja, gracias ... a una propuesta gastronómica de indudable calidad y personalidad, basada en la tradición de la cocina mediterránea, a la que aportan un toque innovador y creativo, y en su compromiso con la excelencia, frescura y cercanía del producto. Con una carta que cambia cada tres meses, siempre es un buen momento para volver a Restaurante Oliva y dejarse sorprender por el talento culinario de su jefe de cocina, Carlos Pardo; y la calidad y cuidada atmósfera y servicio que logra su mujer, Kim Ranzijn, jefa de sala.

