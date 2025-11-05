Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra PAUZA Restaurant Bar

PAUZA: un vínculo culinario entre la sofisticación nórdica y la pasión argentina

Este restaurante de La Cala de Mijas apuesta por el concepto 'Nordic Gaucho', buscando la conexión entre la fría elegancia y el protagonismo de los vegetales del norte y las jugosas carnes al fuego y la improvisación del sur

SUR

Mijas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:22

Más que un restaurante, PAUZA supone un ejemplo de lo fructífero que puede resultar maridar tradiciones culinarias aparentemente opuestas, como pueden resultar la nórdica ... y la argentina. Un proyecto que recoge lo más valioso de ambas culturas, para dar lugar a una propuesta absolutamente única, caracterizada por la elegancia de su ambiente, la excelencia de sus propuestas y la creatividad en la cocina.

