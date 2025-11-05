PAUZA: un vínculo culinario entre la sofisticación nórdica y la pasión argentina

Más que un restaurante, PAUZA supone un ejemplo de lo fructífero que puede resultar maridar tradiciones culinarias aparentemente opuestas, como pueden resultar la nórdica ... y la argentina. Un proyecto que recoge lo más valioso de ambas culturas, para dar lugar a una propuesta absolutamente única, caracterizada por la elegancia de su ambiente, la excelencia de sus propuestas y la creatividad en la cocina.

«PAUZA nació de un cambio de vida. Después de muchos años dedicados a la gastronomía en Argentina, decidimos hacer una pausa —literal y simbólicamente— para crear un lugar que reflejara una manera distinta de disfrutar la mesa y el tiempo. Nos instalamos en La Cala de Mijas atraídos por su belleza y su calma, y aquí dimos vida a PAUZA: un espacio donde cada detalle, desde la cocina al ambiente, invita a desconectar del ritmo diario y reconectar con los sentidos», explica Lucas Villaverde, creador y propietario del restauranre junto a su esposa, Sole González.

«PAUZA no es solo un restaurante, es una experiencia sensorial. Nuestro sello está en la calidez y la autenticidad: una cocina hecha al fuego, con ingredientes frescos, presentaciones cuidadas y un servicio cercano», destaca sobre la singularidad del proyecto Sole González, que en su faceta de diseñadora ha sido la responsable de la cuidada decoración del local, en el que cálidas maderas se combinan con destacados murales y cuadros para crear una atmósfera única.

«Queremos que cada persona que nos visita sienta que ha hecho una pausa en su día, que se ha detenido a disfrutar del momento, del sabor y del entorno», subraya Lucas. «Además, el espacio acompaña esa filosofía: es un lugar con alma, pensado para sentirse bien desde que uno entra», recalca Sole. El restaurante completa su sofisticada propuesta con Pauza La Tienda, una concept store de productos exclusivamente seleccionados, originales y atemporales.

Dos tradiciones gastronómicas unidas por el fuego

Aunque la cocina de PAUZA tiene raíces netamente argentinas y alma de fuego, ofrecen una mirada contemporánea y diferente a sus platos más representativos, gracias al poderoso concepto gastronómico que han creado, el Nordic Gaucho, surgido de la curiosidad y el ánimo aventurero e investigador de Lucas y Sole. «Son dos tradiciones tan distintas que se entienden a la perfección, dos formas de entender la cocina que, aunque parezcan opuestas, comparten valores esenciales: la pureza del producto, el respeto por los ingredientes y la conexión con la naturaleza», comenta Lucas. «Del norte tomamos la estética, la sobriedad y el protagonismo de los vegetales; del sur, el fuego, la pasión y la improvisación argentina», detalla Sole.

Lejos de un experimento vacío, el resultado es una fusión honesta, sin artificios, con el fuego como puente de conexión entre estos dos mundos gastronómicos. «Asamos frutas, verduras y carnes al fuego vivo, buscando siempre el equilibrio entre lo rústico y lo delicado», explica Lucas acerca de su protagonismo en el trabajo en cocina de PAUZA.

Ampliar Fondue de calabaza asada con brocheta de langostinos, chimichurri y pan horneado.

Entre los platos más queridos por su público destacan la torre Angus, el risotto de remolacha, fondue de calabaza asada, ceviche, empanada de cordero, o bacalao con salsa criolla, entre otros.

Ampliar Risotto de remolacha: arroz carnaroli cremoso, burratina suave, pistachos picados y chips de ajo frito.

Los postres también tienen su protagonismo, con creaciones tan atípicas como el volcán de dulce de leche y Baileys, o la pera cocida en glögg (vino tinto dulce con especias nórdicas), en los que también se percibe su influencia nórdica.

Ampliar Pera cocida en glögg.

Menús especiales para Navidad y Nochevieja, y música en vivo los viernes

PAUZA ha iniciado el otoño cargado de novedades. Además de incorporar platos nuevos inspirados en esta estación, con productos locales y técnicas de cocción al fuego que resaltan los sabores naturales, acaban de lanzar sus menús especiales para Navidad y Nochevieja. Y aportan un atractivo nuevo a sus veladas con música en vivo, celebrando sesiones de jazz y guitarra que acompañan la experiencia culinaria, ideales para disfrutar en su exclusivo jardín. «También seguimos ofreciendo menús personalizados para grupos y eventos privados, siempre con nuestra esencia: buena cocina, fuego, calidez y pausa», concluyen.

Más información:

Dirección: C. Competa, 2. La Cala de Mijas. 29649. (Málaga).

Teléfono: +34604492938.

Web: pauza.es

Instagram: @pauzarestaurantbar