Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Mendalerenda

Mendalerenda, la taberna andaluza 'como las de antes', reabre sus puertas en el Soho

Ubicada en Casas de Campo, este 'sitio pa bebé con algo pa comé' abre sus puertas de jueves a sábado, de 13.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas

SUR

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:17

El pasado 11 de septiembre, el Soho de Málaga volvió a llenarse de sabor y nostalgia con la reapertura de Mendalerenda, una taberna andaluza que ... recupera su esencia de siempre, pero con un aire renovado. Ubicada en Calle Casas de Campos, 8, en los bajos del Hotel Soho Boutique Urban Málaga, este espacio volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes buscan tapeo auténtico en un ambiente desenfadado y lleno de personalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mendalerenda, la taberna andaluza 'como las de antes', reabre sus puertas en el Soho

Mendalerenda, la taberna andaluza &#039;como las de antes&#039;, reabre sus puertas en el Soho