Mendalerenda, la taberna andaluza 'como las de antes', reabre sus puertas en el Soho

El pasado 11 de septiembre, el Soho de Málaga volvió a llenarse de sabor y nostalgia con la reapertura de Mendalerenda, una taberna andaluza que ... recupera su esencia de siempre, pero con un aire renovado. Ubicada en Calle Casas de Campos, 8, en los bajos del Hotel Soho Boutique Urban Málaga, este espacio volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes buscan tapeo auténtico en un ambiente desenfadado y lleno de personalidad.

Fiel a su concepto de «un sitio pa bebé, con algo pa comé», Mendalerenda combina tradición y modernidad en un entorno acogedor, donde las mesas altas, el servicio en barra y la música de grandes iconos como Julio Iglesias, José Luis Perales o Isabel Pantoja crean la atmósfera perfecta para disfrutar entre amigos. Abre sus puertas de jueves a sábado em horario de 13.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 01.00 horas.

Reinterpretación del tapeo clásico

Su propuesta gastronómica recupera lo mejor del tapeo clásico, reinterpretado con un guiño actual. Entre sus imprescindibles, destacan las gildas en distintas versiones (de anchoa y queso, boquerones en vinagre, pulpo o huevo de codorniz); la ensaladilla rusa del Menda con salchichón de Málaga; los torreznos de Soria con burrata, piparras y miel, las croquetas de «Joselito» o el solomillo con salsa de cabrales.

No faltan los bocados con sello propio como el molletito de mechá con queso de cabra, alioli y cebolla frita; el serranito de lomo en manteca con jamón serrano y mayo de pimientos fritos o el sorprendente mollete de chicharrones de Cádiz con su tortilla de papas y alioli.

La carta se completa con platos de cuchara y guisos tradicionales, como la carrillada de cerdo en salsa PX; las albóndigas en salsa de almendras; el magro con tomate; el pollo a la moruna o la papa de Feria, perfectos para quienes buscan el sabor de siempre de las tabernas de antes. Todo ello acompañado por una cuidada selección de vinos con mucho Sabor a Málaga. Sin olvidar los postres, caseros, y variados, según el día.

Un espacio con carácter

Su peculiar decoración refuerza la personalidad única de Mendalerenda: paredes de ladrillo visto vestidas con carátulas de vinilos emblemáticos, una camisa pintada por Andrés Mérida, un burladero, el cartel de la primera cabina telefónica de Comares y hasta nuestro universal Julio Iglesia te da la bienvenida y te invita a brindar nada más entrar. Un estilo vintage que atrae a un público diverso, de todas las edades, pero con el objetivo común de disfrutar de un espacio distinto, divertido y acogedor.

Con su reapertura, Mendalerenda vuelve a conformarse como un espacio imprescindible en el Soho malagueño: una taberna diferente donde tradición, gastronomía y música se dan la mano para ofrecer una experiencia única.

Para consultar la carta completa pinchar aquí Mendalerenda

Mendalerenda

Dirección: C/ Casas de Campos, 8. Soho, Málaga.

