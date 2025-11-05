Gaucho Gourmet: bocadillos con cortes clásicos argentinos como alternativa a las 'smash burgers' en Teatinos

Quieren plantarle cara a las 'smash burgers' con los clásicos cortes de carne de vacuno en Argentina. Los creadores de Gaucho Gourmet, que abrió sus ... puertas este verano en el barrio malagueño de Teatinos, lo tienen claro. Se presentan como una alternativa sabrosa y de calidad frente a la moda de aplastar hamburguesas importada de Estados Unidos.

Situado en la calle peatonal Margarita Xirgu, allí la especialidad son bocadillos que recuerdan a la chapata, pero más consistentes, con distintas carnes típicas en Argentina, como bondiola, entraña, vacío o matambre. La primera es de cerdo y las otras tres son de vacuno. En todas ellas, se presenta la carne desmenuzada, de modo que quedan especialmente jugosas. Están acompañadas de distintas salsas, según el caso (mahonesa, mostaza y miel, roquefort, de pimientos, de remolacha o criolla, entre otras) y otros ingredientes: desde vegetales, como cebolla morada, tomate, lechuga o rúcula, a quesos, beicon o huevo picado. Otras posibilidades son los bocadillos de lomo (picaña) criollo y clásico.

Además de esas opciones muy familiares en Argentina, también incluyen un bocadillo que hace un guiño a la cultura española, el de secreto ibérico (en este caso, en trozos), y otro 'veggie', elaborado con berenjena y calabacín a la plancha en sustitución de la carne.

Aunque no llevan ni medio año con el establecimiento abierto, los tres socios llevan ya mucho tiempo invertido en este proyecto. No en vano, Matías Corona, Patricio Balardini y Facundo Ledesma llevan cocinando esta idea de negocio desde hace ocho años. Nacidos y criados en la provincia argentina de Tucumán, ya la plasmaron allí en 2017. Pero fueron conscientes de que podían dar el salto a Europa con esa misma propuesta.

No fue fácil. Aunque desde el principio tuvieron claro que España era el país idóneo, visitaron las ciudades candidatas para abrir su establecimiento. «Viajamos en autocaravana desde Barcelona a Valencia, después a Madrid y finalmente a Málaga, donde los tres coincidimos que por la forma de recibirnos y de ser se parecía más a lo que andábamos buscando», explica Matías Corona.

Hicieron un estudio de mercado y se decidieron por Teatinos con la idea de poder competir con las 'smash burgers' con su original propuesta de bocadillos de carnes argentinas. Tenían definidos dos públicos muy claros. Por un lado, los expatriados que echaban de menos la gastronomía gaucha, y, por otro, los trabajadores de la Málaga más tecnológica, más abiertos a probar este tipo de cocina, que también se puede llevar a domicilio. Sin embargo, se han llevado una sorpresa en los primeros meses. «No esperábamos que gustara tanto entre las familias de malagueños», explica Matías.

Con un largo verano de por medio, han aprovechado bien la terraza y hacen un balance muy positivo de su propuesta gastronómica. Dejan claro que la base está en los cortes de carne más conocidos de Argentina, como la entraña, el vacío o el matambre, pero también que en la medida de lo posible apuestan por los productos de proximidad para hacer estos bocadillos. Las verduras las compran en la frutería La Alacena de Alhaurín, a dos calles de allí, mientras que los huevos vienen de una granja malagueña.

Para acompañar a los bocadillos, ofrecen cervezas andaluzas, pero también vinos nacionales y, por supuesto, uno argentino. Incluso cuenta con el típico 'fernet', una bebida de origen italiano, pero con más éxito en su país de origen. Y quienes después de un contundente bocadillo, al que pueden acompañar con patatas o boniatos fritos, tenga aún hueco para el postre, no puede renunciar a la única opción, la 'chocotarta' tucumana, una especialidad de la provincia donde nacieron los tres socios de Gaucho Gourmet.

Ocho años después, Matías, Patricio y Facundo, todos ellos con pasaporte italiano, han hecho realidad un sueño gestado a casi diez mil kilómetros de su lugar de nacimiento, con una propuesta gastronómica que gira en torno a su lugar de origen, pero que se lleva bien con productos del país que les acoge.

Dónde está