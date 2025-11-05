Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gaucho Gourmet: bocadillos con cortes clásicos argentinos como alternativa a las 'smash burgers' en Teatinos

Matambre, vacío, entraña o bondiola son algunas de las opciones jugosas que ofrece este establecimiento

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:54

Comenta

Quieren plantarle cara a las 'smash burgers' con los clásicos cortes de carne de vacuno en Argentina. Los creadores de Gaucho Gourmet, que abrió sus ... puertas este verano en el barrio malagueño de Teatinos, lo tienen claro. Se presentan como una alternativa sabrosa y de calidad frente a la moda de aplastar hamburguesas importada de Estados Unidos.

