Sollo&Ruinart Fuengirola: Una experiencia única

Sollo, uno de los restaurantes malagueños que ostenta una estrella Michelin y el único de nuestra provincia que además tiene una estrella verde siempre me ... ha parecido un espacio singular, no solo por su ubicación, también por su peculiar cocina creativa que gira alrededor de los pescados de río y el caviar. En esta ocasión, el establecimiento que regenta Diego Gallegos ha puesto en marcha una experiencia gastronómica con uno de los champanes más reconocidos, Ruinart. En concreto la experiencia se lleva con el Ruinart Blanc Singulier Edición 19.

Si la cocina de Diego está basada en el uso de la acuaponía para producir sus propias verduras y pescados, Ruinart reinterpreta con este champán lo conocido frente al cambio climático para dar vida a nuevas sensaciones sápidas sin perder la esencia del terroir.

Diego ha diseñado un menú especial pensado para ser ofrecido en el espacio I+D del restaurante y siempre para grupos de más de 10 comensales. En ese menú figuran especialidades como el tartar de atún rojo con tilapia y caviar; callos de bagre con garbanzos; anguila con consomé de jamón o esturión con foie y crema de tubérculos. De postre, Ruinart Rosé con frutos rojos, chocolate negro y pistachos. Un menú muy singular y sensorial.

Dirección: Higuerón Hotel. Teléfono: 692 425 385. Cierre: Dom. y Lunes. Calificación: 9 / 10.