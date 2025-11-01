Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ESPACIOS SINGULARES

Sollo&Ruinart Fuengirola: Una experiencia única

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Sollo, uno de los restaurantes malagueños que ostenta una estrella Michelin y el único de nuestra provincia que además tiene una estrella verde siempre me ... ha parecido un espacio singular, no solo por su ubicación, también por su peculiar cocina creativa que gira alrededor de los pescados de río y el caviar. En esta ocasión, el establecimiento que regenta Diego Gallegos ha puesto en marcha una experiencia gastronómica con uno de los champanes más reconocidos, Ruinart. En concreto la experiencia se lleva con el Ruinart Blanc Singulier Edición 19.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  7. 7 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sollo&Ruinart Fuengirola: Una experiencia única

Sollo&amp;Ruinart Fuengirola: Una experiencia única