Dominio de la parrilla en Sabor a Fuego

Enrique Bellver Sábado, 27 de octubre 2018, 18:42 Comenta Compartir

Sabor a Fuego es un restaurante para los que quieran conocer la cocina argentino-mediterránea, pues esta modalidad de fusión gastronómica empieza a tomar forma y fuerza en nuestra provincia, ya que cada día son más los restaurantes-asadores argentinos que apuestan por esta fórmula. Pero no nos equivoquemos, esta casa no es un restaurante argentino, aunque al frente de la parrilla y también de la cocina se encuentre un cocinero argentino, José Tetamanzi, que como él mismo se autodefine, es un químico de alimentos. Al frente del restaurante se encuentra un marbellero afincado desde hace años en Málaga capital, Miguel Ángel Gutiérrez. Quizá esa querencia por la cocina argentina le venga de los años que estuvo trabajando en un tradicional restaurante argentino ubicado en Puerto Banús, Tango.

Sabor a fuego Dirección. Paseo de Sancha, 30. Málaga capital.

Teléfono. 951 715 656

Web. saborafuegomalaga.com

Cierra. Ningún día

Precios. Tartar de atún: 9 €. Bacalao parrillero: 13 €. Tarta de manzana: 7 €.

Calificación. 6,5/10

Pero en esta casa no todo gira en torno a una parrilla de carbón, precisamente las tapas son otro pilar de la cocina, ya que como el propio Miguel Ángel las define, son en su mayoría tapas que provienen de la cocina de aprovechamiento, es decir, la utilización de muchos productos que no pueden ser la base fundamental de un plato pero que convenientemente tratados sí que se utilizan en la confección de esa cocina en miniatura. Un buen ejemplo de esas llamadas tapas de aprovechamiento es el pan bao relleno de ternera guisada a baja temperatura. El relleno de este pan asiático reside en los cortes de carne que, por ejemplo, resultan después de adecuar el corte idóneo para un solomillo y que sí que son perfectos para este tipo de elaboraciones. Otra de esas tapas que tan buen resultado están dando en Sabor a Fuego es la Focaccia de queso trufado y jamón, aunque personalmente no acabe de convencerme por su pronunciado sabor a trufa que acaba envolviendo y ocultando el resto de los sabores.

Estando en un restaurante de cocina argentinomediterránea no podían faltar las tradicionales empanadas. José prepara las tradicionales de carne y también otras más actuales, como la de bacon y ciruela o la humita que lleva bechamel y maíz.

La carta resulta bastante explícita y diferencia en distintos apartados las clases de carnes que se preparan a la parrilla vista de carbón, algo que no ocurre con los pescados, siendo el bacalao a la parrilla el más demandado y atractivo, ya que se sirve acompañado de alcachofas hechas en la parrilla igualmente y con unas lonchas de jamón. La combinación no deja de ser curiosa.

La ternera, cortes argentinos incluidos, es la carne que con diferencia más se solicita en esta casa. Mi recomendación en esta ocasión y después de probar la tira de asado nacional y la americana, se inclina por la americana por su jugosidad. Pero donde quedé más sorprendido fue con el pollo a la parrilla. Un cuarto generoso de muslo y contramuslo, muy bien hecho en el fuego y con una selección de especias que le otorgaban una fuerza de sabor muy personal.

Para acabar una buena parrillada de carnes, nada mejor que la tarta de manzana, plato estrella del establecimiento. Se sirve templada y con helado de vainilla. Merece la pena hacer un hueco y llegar hasta este postre. La tarta ya merece de por sí una visita.

Pan bao relleno de ternera. Un plato que se está convirtiendo en un clásico de muchos restaurantes minimalistas y enfocados a un público joven. Muy acertado el relleno de ternera hecha con anterioridad a baja temperatura para que conserve todo su sabor. Pollo a la parrilla. Puede parecer sencillo, pero el secreto de este muslo y contramuslo reside en las hierbas aromáticas que los han macerado y después en darles el tiempo justo de fuego para que la jugosidad de la carne se empape de las hierbas y se fundan en un sabor fresco.