Óleo Málaga: Creatividad e identidad

La reapertura de Óleo en pleno centro del Soho ha supuesto seguramente un antes y un después para este establecimiento, uno de los restaurantes de ... cocina fusión más recomendables y además más preferidos por un público mayoritariamente de mediana edad y dispuesto a experimentar nuevas sensaciones de sabores y texturas. La ampliación del espacio dedicado a cocina está sirviendo para que tanto Sergio del Río, como su socio Rui Junior, puedan desarrollar y experimentar nuevas elaboraciones de una cocina fusión muy asentada y demandada en esta casa.

Este nuevo Óleo ocupa una superficie que ronda los 200 metros cuadrados y tiene capacidad para 80 comensales, un poco menos que en el anterior espacio del Centro de Arte Contemporáneo donde han estado desde sus inicios cerca de 13 años.

Por el momento, y espero de verdad que por mucho tiempo, la carta permanece inalterable aunque sí se ha visto enriquecida con algunas nuevas elaboraciones. Sergio y Rui forman un tándem gastronómico que funciona con la precisión de un reloj suizo. Rui con sus sushis, clásicos y atrevidos, y Sergio fusionando la cocina asiática con la malagueña e investigando nuevas propuestas de sabores y texturas partiendo de la cocina tradicional. Propuestas como los rollitos vietnamitas, más crujientes y finos que los clásicos primavera, pero con chivo lechal malagueño o un ceviche de jurel que sirven sobre una media lima acompañado de una suave vinagreta de jenjibre, con soja y ajo, se intercambian con novedades como el urumaki de vieira acevichada o la deconstrucción, aunque lo correcto sería decir el 'pato Pekín al estilo de Óleo'.

Creativa fusión mediterránea asiática Dirección Casas de Campos 4

Teléfono 952 219 062

Cierre Domingo y lunes

Web oleorestaurante.es

Precio Patatas bravas: 10€ | Tiradito pez limón: 17€ | Pato Pekin: 20€

Valoración w Cocina: 8 | Sala: 6,5 | Carta de vinos: 6,5

Calificación 8 / 10

Es, sin duda, uno de los platos de la carta que he encontrado más interesantes en mi última visita a esta casa. La idea de sobreponer unas láminas de magret de pato sobre una salsa hoisin, más suave que la agridulce y quizá menos dulzona, junto a unas verduras y algas, es perfecta y se consiguen unos sabores mucho más suaves que los del clásico plato chino.

La carta, donde ha experimentado un cambio más fácil de apreciar por la clientela es precisamente en sus vinos, más variedades, más diversidad de añadas y, eso sí, manteniendo unos precios muy correctos. El servicio de sala, por otra parte, necesita un pequeño ajuste para situarse al altura de la cocina.

Patatas bravas

Estas patatas bravas con una espuma de mayonesa se han convertido en uno de los platos más icónicos de esta casa. Sergio es su autor y aunque no son las bravas más estrictas en cuanto a su receta original, sí son las más sabrosas de Málaga.

Niguiris variados

Un arroz en su punto de temperatura para acompañar una vieira con huevas de erizo, steak tartar, wagyu flambeado y ventresca de atún. Cada niguiri presenta unos puntos de textura y calor perfectamente definidos y equilibrados.

Tiradito pez limón

Este tiradito de pez limón está tan unido a la historía culinaria de Óleo que es otro de esos platos que no pueden faltar de la carta y sigue siendo uno de los más demandados por toda la clientela. Sutileza y sabor en perfecto equilibrio en boca.

Pato Pekín

La fusión mediterránea con asiática es perfectamente comprensible en esta nueva creación. Un clásico de la cocina china se recrea al estilo de Óleo con un magret sobre una base de verduras y algas y una salsa hoisin. Todo un acierto de sabor.