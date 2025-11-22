Nublo (Haro, La Rioja): Cocinando en torno al fuego

Miguel Caño, alma y esencia de Nublo, solo cocina con fuego. En este restaurante no hay horno, ni gas, solamente carbón y leña. Abandonar nuestro ... paladar en Miguel es toda una experiencia culinaria que abarca mucho más que el simple acto de comer. En Haro se encuentra uno de los restaurantes con más futuro y más asentado en esta zona de nuestra geografía nacional.

Nublo se encuentra en pleno centro de la localidad, justo al lado de Los Caños, el bar o taberna de su familia, ocupando lo que en su día fue una casa palaciega del siglo XVI. Solo por ver los distintos espacios y decoración ya valdría una visita, si además unimos que en esta casa y con una cocina económica de carbón y una parrilla se hacen platos inolvidables, mejor que mejor.

Venir al corazón de La Rioja y no visitar Nublo sería algo de lo que nos íbamos a arrepentir siempre. Pero lo mejor de todo es que no hay carta, ni un menú degustación previsto. Miguel cocina platos cada día distintos, atendiendo al mercado, una razón de peso por la que no puedo recomendar ninguna elaboración. Todavía mi paladar sueña con ese changurro con cremoso de jengibre o el solomillo madurado en queso. ¡Ah! La bodega guarda cerca de 1.000 referencias de vinos, en su mayoría riojanos.

Dirección: Pl. San Martín 5. Teléfono: 636 725 850. Cierre: Lunes. Calificación: 9 / 10.