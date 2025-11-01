La Deriva (Málaga): Cocina desenfadada

La Deriva vuelve a ser uno de los restaurantes del Soho preferidos por los malagueños tras su reapertura y remodelación después del incendio sufrido hace ... ya cerca de seis meses. El espacio ha ganado en cuanto a distribución de cocina, pues la sala no ha aumentado de volumen, aunque la nueva decoración aporta espacios más luminosos, con profusión de maderas y con algo bastante importante: la sensación que el comensal experimenta en alguna de sus mesas, en especial las altas, de estar en un mini reservado. La cava de vinos también ha ganado, no solo en visibilidad, igualmente en diversidad y capacidad, teniendo en estos momentos más de 500 referencias entre vinos nacionales e internacionales.

Antonio Jesús lo ha tenido muy claro desde el principio. Su jefe de cocina, José Rojo, sigue manteniendo en la carta esos platos más clásicos que tan buena acogida han ido teniendo a lo largo de los años de La Deriva. Ensaladilla, croquetas de puchero, gildas, boquerones en vinagre, bacalao con pisto, junto con los cortes de carne que se exponen a la vista del cliente, siguen siendo esas referencias que a diario se ofertan junto con otros pescados y mariscos que ese día en concreto hayan entrado en el mercado. Pero no sería justo encuadrar esta casa en esa cocina tradicional, Rojo apuesta y acierta incorporando otras referencias más atrevidas y creativas, platos muy en consonancia con la actual cocina del siglo XXI que es demandada por un comensal más joven y abierto a nuevos sabores y texturas. La línea emprendida por Antonio Jesús de que en esta casa prevaleciera el producto de temporada de mucha calidad sigue en esta nueva etapa.

En mi primera visita a La Deriva tras su reapertura he encontrado algunas novedades muy interesantes, empezando por los cócteles de aperitivo, muy personales, consiguiendo un 'Negroni' de mucha altura que para sí quisieran los mejores bartenders y un 'Bloody Mary' de lo más sugerente y personal. Estos combinados deben acompañarse de unos boquerones en su justo punto de vinagre y de una textura muy jugosa a la vez que delicada en boca. Los callos con garbanzos son otro de los platos que nuestro paladar tardará tiempo en olvidar, lo mismo que alguno de los arroces de la nueva carta, entre los que destacan el de conejo y el meloso de carabineros.

Algunas propuestas

Judías verdes: Una suave salsa holandesa a base de un caldo de carne de cerdo ibérico es la que aporta un mayor sabor y una textura distinta a unas judías verdes salteadas durante muy poco tiempo para darle un toque crujiente.

Secuencia de pintarroja: Uno de los platos más tradicionales de la cocina marinera desde siempre ha sido el caldillo de pintarroja. En La Deriva se ha convertido en un plato creativo donde el caldo se pesenta por separado junto a una tempura.

Falsa lasaña de gamba roja: Otro de los platos más creativos que nos vamos a encontrar en la actual carta. Láminas de una fina pasta junto a una suave y casi líquida crema de pescado que sirve de base a la gamba.

Arroz de conejo: Un arroz en su punto donde el caldo, bastante contundente, aporta la melosidad necesaria para considerarse un 'meloso' y no un arroz seco. La carne de conejo jugosa y un punto menos de fuego para darle sabor.

Dirección: Alameda de Colón, 7. Teléfono: 638 086 529. Cierre: Ningún día. Web: laderiva.es

Precios: Ensaladilla: 10,50€ Pulpo a la brasa: 24,50€ Falsa lasagna: 19€

Valoración: Cocina: 8 w Sala: 7 w Carta de vinos: 7,5 w Calificación: 7,5 / 10