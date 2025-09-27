Cascada, en Marbella: cocina artesanal y creativa

Enrique Bellver Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los hermanos Lagarde, Jacques y Mathieu, llevan varios años afincados en Marbella y ofreciendo desde este recóndito y singular espacio, con una cascada natural incluida, ... una cocina muy artesanal, aprendida de su abuela en Francia, no exenta de cierta creatividad, especialmente en aquellos platos donde las verduras y hortalizas son protagonistas. La 'culpa' de su afición y amor por la cocina no la tiene el programa televisivo francés de 'Top Chef', es de su abuela, quien en su casa tenía todo lo necesario, huerto, gallinas, cabras, etc, para hacer queso y el resto de platos de una manera totalmente artesanal y esa es la cocina que estos dos hermanos heredaron y ahora en horario de tarde noche, es decir, de 18 a 24 horas ofrecen todos los días en su restaurante.

A los Lagarde les gusta investigar, explorar sabores y aromas, llegando incluso a elaborar sus propios embutidos, maceraciones y fermentaciones. En una palabra, les gusta sorprender culinariamente. Lo más atractivo es su menú degustación (85€) que puede además maridarse con su propia charcutería y con diferentes vinos. Si optamos por platos de la carta, es imposible no probar la coliflor con ajo blanco y menta y la corvina con un glaseado de remolacha, jugo de huesos ahumados y aceite de perejil.

