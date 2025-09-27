Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espacios singulares

Cascada, en Marbella: cocina artesanal y creativa

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Los hermanos Lagarde, Jacques y Mathieu, llevan varios años afincados en Marbella y ofreciendo desde este recóndito y singular espacio, con una cascada natural incluida, ... una cocina muy artesanal, aprendida de su abuela en Francia, no exenta de cierta creatividad, especialmente en aquellos platos donde las verduras y hortalizas son protagonistas. La 'culpa' de su afición y amor por la cocina no la tiene el programa televisivo francés de 'Top Chef', es de su abuela, quien en su casa tenía todo lo necesario, huerto, gallinas, cabras, etc, para hacer queso y el resto de platos de una manera totalmente artesanal y esa es la cocina que estos dos hermanos heredaron y ahora en horario de tarde noche, es decir, de 18 a 24 horas ofrecen todos los días en su restaurante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  5. 5

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  6. 6 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  7. 7 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga
  8. 8 El Caracol vuelve a abrir sus puertas en La Victoria tras meses cerrado
  9. 9 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  10. 10

    Urbanismo trabaja en remodelar la calle Victoria manteniendo los autobuses y el doble sentido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cascada, en Marbella: cocina artesanal y creativa

Cascada, en Marbella: cocina artesanal y creativa