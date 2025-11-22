Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento

En Casa Navarra hace ya algún tiempo, aunque no mucho, que se ha producido el tan esperado cambio generacional. Después de que Merche y Carlos ... abrieran con anterioridad un asador en Málaga capital y más tarde en Mijas, donde han estado por espacio de más de treinta años, sus hijos, Leire y Asier han cogido las riendas del negocio familiar junto a Isabel, la mujer y madre de los hijos de Asier. Este cambio en la dirección del asador era de esperar, aunque casi todo se mantiene igual que cuando se puso en marcha la parrilla, pues el hijo varón de Carlos ha sustituido a su padre en las brasas y Leire, a su madre en los pucheros y sartenes.

La cocina de esta casa permanece inalterable, arraigada en las raíces de la cocina popular de los caseríos navarros y también, como era natural, de lo que habitualmente se guisa en las comarcas malagueñas ubicadas en los alrededores del restaurante. La fidelidad hacia los productos andaluces de cercanía en temporada es total, no solo en las carnes de vacuno, también en la utilización de hortalizas, verduras y frutas propias de cada temporada malagueña. Actualmente y con este cambio generacional, Casa Navarra es un restaurante donde los productos y la cocina malagueña conviven perfectamente con esos productos y esas formas de cocinar que todavía huelen y saben a Navarra.

Creo que es ahora, en el otoño, cuando la cocina de esta casa de comidas, como les gusta llamarla a sus propietarios, está en su mejor momento. Esta estación previa al invierno, con sus sabores a sotobosque, con las primeras setas, las pochas en plena temporada y sus guisos, es idónea para acudir a Casa Navarra y disfrutar con la cocina de Leire. Pero aquí hay que venir, además, si queremos disfrutar de una de las mejores chuletas (chuletón) de cuantas se ofertan en nuestra Costa del Sol. Asier se ha empapado de todo el saber de su padre ante el fuego y se encarga de atemperar los cortes que ha elegido con anterioridad antes de posarlos sobre la parrilla. Esto, que parece sencillo, no acaba de ser entendido en muchos locales que presumen de brasas y carnes de muchas razas, pues cuando la chuleta o el entrecot llega a la mesa está frío.

La sala es responsabilidad de Isabel y así todo queda en familia, como debe ser un restaurante familiar y donde el cambio generacional no es una quimera.

Algunas propuestas

Cardos con jamón: Es el tiempo ideal para degustar este plato. Por cierto, uno de los que nunca faltan por Navidad en una mesa navarra. Leire escoge detenidamente cada tallo para darles un toque de cocción uniforme y perfecto antes de saltearlos con jamón.

Chuleta de vacuno: En esta casa las brasas son de obligada competencia de Asier. No hay que buscar una raza u otra, desde hace más de treinta años lo tienen muy claro, el vacuno andaluz es ideal para hacerlo a la brasa y la prueba está en estas chuletas.

Bacalao pilpil: Aquí no hay secretos, o mejor sí, elegir un buen lomo de bacalao en su punto exacto de sal, un buen aceite y hacer que se vaya trabando con un movimiento suave en sentido circular. El sofrito previo de los ajos es fundamental.

Pochas con verduras: Pochas naturales y frescas, llegadas a finales de agosto y peladas a mano vaina a vaina. Luego el dilema de siempre, ¿la pocha es legumbre o verdura? Lo cierto es que el buen hacer de Leire hace que salgan melosas y sabrosas.

Casa Navarra (Mijas): Ctra. Mijas-Fuengirola, 4. Teléfono: 952 580 439. Cierre: Lunes y martes. Web: casanavarra.es

Precios: Cardos con jamón: 15€ Bacalao pil pil: 26€ Chuletón 1 kg: 60€

Valoración: Cocina: 8 Sala: 7 Carta de vinos: 6 Calificación: 8 / 10