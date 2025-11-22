Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento

Brasas para el vacuno y muchos pucheros para el resto de los platos. Los guisos son una parte imprescindible

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En Casa Navarra hace ya algún tiempo, aunque no mucho, que se ha producido el tan esperado cambio generacional. Después de que Merche y Carlos ... abrieran con anterioridad un asador en Málaga capital y más tarde en Mijas, donde han estado por espacio de más de treinta años, sus hijos, Leire y Asier han cogido las riendas del negocio familiar junto a Isabel, la mujer y madre de los hijos de Asier. Este cambio en la dirección del asador era de esperar, aunque casi todo se mantiene igual que cuando se puso en marcha la parrilla, pues el hijo varón de Carlos ha sustituido a su padre en las brasas y Leire, a su madre en los pucheros y sartenes.

