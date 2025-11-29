La Bodega de la Fonda: Cocina casera

En La Bodega de La Fonda la cocina casera es toda una realidad, aunque pudiera parecernos que al ser el restaurante de día de un ... Relais & Châteaux tuviera que ser obligatoriamente una cocina ecléctica de corte internacional. Como aparece en su carta, el cliente puede disfrutar de una comida a base de 'tapas y más', es decir, de platos de la cocina tradicional española perfectamente adaptados y servidos para ser compartidos en mesa. La ubicación del establecimiento, en pleno casco antiguo de Marbella como lo es la plaza Santo Cristo ya nos está predisponiendo para degustar esta cocina sencilla a la vez que muy gustosa.

Al frente de la cocina se encuentra María José Amado y Jorge González como chef ejecutivo del mismo hotel y de este tradicional restaurante abierto justo enfrente del edificio principal. Ambos, cada uno en su parcela culinaria, están consiguiendo una cocina muy casera y hecha como se ha venido haciendo siempre, es decir, con los ingredientes justos y procurando que el producto principal no quede enmascarado por el sabor del resto de los componentes de esa elaboración. Así nos encontramos, por ejemplo, con una tortilla de patata clásica, jugosa y con ese toque de cebolla que mantiene el equilibrio de sabores que debe tener este plato, uno de los más populares de la cocina española, o unos caracoles guisados en una salsa especiada y que nos trae recuerdos de cómo se hace este molusco en tierras riojanas y navarras. En suma, una cocina que recuerda, y así lo pretenden, a las recetas de las guisanderas españolas de hace más de medio siglo.

Maria José sabe interpretar fielmente esas elaboraciones que han ido pasando de boca en boca y que hoy son un legado sumamente preciado de la cocina española. Lo que más me ha gustado después de haber conocido La Bodega de La Fonda es la exaltación de la sencillez culinaria que ella está haciendo. Muchos jóvenes cocineros, y no me cansaré de repetirlo, deberían darse cuenta de que no por mucho mezclar ingredientes en un mismo plato el resultado va a ser mejor, más bien todo lo contrario. La sencillez y el sabor de los productos utilizados es la base de la cocina casera y aquí, en esta casa lo tienen muy claro desde el principio. Lo que no acaba de estar a la misma altura es precisamente el servicio de sala y la carta de vinos.

Cocina casera tradicional Dirección Pl. Santo Cristo, 6

Teléfono 655 188 602

Cierre Ningún día

Web lafondaheritage.com

Precio Albóndigas : 9 € | Flor de alcachofa: 6 €/ud | Pepito de ternera: 19 €

Valoración Cocina: 7 | Sala: 6 | Carta de vinos: 6

Calificación 7 / 10

Ensaladilla Rusa

Un clásico entre los clásicos que aquí lleva el genuino y a veces tan olvidado pimiento morrón. Además de colorido le aporta un sabor fresco y con un toque algo dulzón perfecto para una ensaladilla donde la patata se funde con la mayonesa.

Flores de alcachofas

La flores plancheadas de alcachofas proliferan como hongos en otoño y se han convertido en un recurso muy socorrido para una buena parte de la restauración. En concreto las de esta casa adolecen de un sabor predominante.

Albóndigas caseras

Las albóndigas es uno de esos platos de la cocina popular que menos se prodiga en los restaurantes. En La Bodega de La Fonda su carácter de plato tradicional está garantizado. Una buena salsa donde la cebolla está bien trabada hace el resto.

Tarta de queso

Esta tarta es el único postre que aparece en la carta. Tiene una buena ejecución y la cremosidad se nota desde el primer bocado. Lo que encuentro más correcto en esta tarta es, sin duda, el equilibrio de sabores que tiene.