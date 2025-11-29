Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

PACO LORENTE
La Bodega de la Fonda: Cocina casera

Un recuerdo a las guisanderas españolas a través de platos muy correctamente ejecutados

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

En La Bodega de La Fonda la cocina casera es toda una realidad, aunque pudiera parecernos que al ser el restaurante de día de un ... Relais & Châteaux tuviera que ser obligatoriamente una cocina ecléctica de corte internacional. Como aparece en su carta, el cliente puede disfrutar de una comida a base de 'tapas y más', es decir, de platos de la cocina tradicional española perfectamente adaptados y servidos para ser compartidos en mesa. La ubicación del establecimiento, en pleno casco antiguo de Marbella como lo es la plaza Santo Cristo ya nos está predisponiendo para degustar esta cocina sencilla a la vez que muy gustosa.

