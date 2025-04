All Grill Burger: un toque de innovación sin renunciar al sabor autenténtico de la hamburguesa

Extra All Grill Burger

Hace casi 8 años que All Grill Burger se ha consolidado como un referente imprescindible en el universo de las hamburguesas gourmet en la Costa del Sol. Con un sabor inconfundible y una calidad insuperable, este proyecto nació en Benalmádena con la misión de ofrecer a sus comensales una experiencia culinaria única basada en la excelencia y la innovación.

Su carta destaca la utilización de carne de retinto con sello de autenticidad, reconocida por su sabor intenso y jugosidad, y que garantiza una experiencia sensorial incomparable en cada bocado. «En un primer momento elegimos combinarla con otros cortes, pero pronto nos dimos cuenta que nada superaba el sabor auténtico del retinto», explica Daniela Reymy, responsable de Marketing y Comunicación y copropietaria de All Grill Burger, que añade que también tienen hamburguesas de pollo y opciones para vegetarianos.

Su propuesta se complementa con un fresco pan artesanal elaborado con harina ecológica bajo un proceso de fermentación lenta, sin aditivos químicos ni aceite de palma; salsas caseras y sabores del mundo, resultando en un producto excepcional que rinde homenaje a lo mejor de la tradición gastronómica mundial. «Trabajamos con ingredientes frescos y de alta calidad para hacer que la combinación de alimentos sea una explosión de sabores en tu boca», destaca Daniela, que subraya la apuesta por la sostenibilidad de All Grill Burger en todas las facetas de su actividad.

El resultado son hamburguesas suculentas y jugosas, pero de digestión ligera, nada pesadas, debido al uso de productos naturales de primera calidad. «Nos gusta añadir esos toques de sabores del mundo, pero sin que la hamburguesa llegue a perder su sabor tradicional», matiza Daniela. Así surgen propuestas como la Burger Roraima, un homenaje a la cocina venezolana, país de origen de los fundadores de All Grill Burger, que incluye ingredientes típicos de esa gastronomía, como aguacate, miel de cañña o plátano macho

De hecho, la decoración de su restaurante en Benalmádena Costa también apuesta por dar una segunda vida a objetos usados, ofreciendo un gran ejemplo de las posibilidad que ofrece el reciclaje para dotar a un establecimiento de una identidad estética única.

Ganadores durante 7 años consecutivos del Traveler's Choice de TripAdvisor

El reconocimiento a la calidad y al sabor auténtico de All Grill Burger se ha materializado en los prestigiosos premios Traveler's Choice de TripAdvisor, 7 galardones que han sido otorgados de forma consecutiva durante 7 años. Estos reconocimientos no solo avalan la excelencia de sus productos, sino que también confirman la fidelidad y satisfacción de una comunidad de clientes que ha sabido valorar la dedicación y la pasión con la que se elaboran cada uno de sus platos. «No nos obsesionamos con la competencia, sino con la satisfacción de los clientes», explica Daniela acerca del gran recimiento del público a la propuesta de All Grill Burger.

Además, la marca ha sabido adaptarse a las exigencias actuales del mercado, incorporando opciones vegetarianas y alternativas para celíacos, de modo que nadie se quede sin disfrutar de este deleite gourmet.

Nuevo local en Málaga capital, enfocado al delivery

En esta nueva etapa, All Grill Burger se enorgullece en anunciar la apertura este sábado 5 de abril de su segundo local, ubicado en pleno centro de Málaga, en la calle Rafaela 3. Este nuevo espacio ha sido concebido para adaptarse a los ritmos acelerados de la vida moderna, ofreciendo un servicio exclusivo de delivery y takeaway. Con esta modalidad, la marca garantiza que sus hamburguesas gourmet, repletas de sabor y tradición, lleguen a cada rincón de la ciudad en el momento justo, sin perder la calidad y el toque artesanal que la caracteriza. Esta innovación responde a la demanda de un público que busca comodidad y excelencia en cada pedido, haciendo de cada entrega una experiencia memorable.

Pero la visión de All Grill Burger no se detiene aquí. Respaldado por Hispandia franquicias, la marca se prepara para un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de nuevos locales y la oportunidad de llevar este exitoso concepto hacia otras zonas. Este movimiento estratégico no solo consolidará la presencia de la marca en el mercado nacional, sino que también abrirá las puertas a emprendedores que deseen formar parte de un proyecto con probada trayectoria y un futuro lleno de sabor y crecimiento.

Con un legado forjado en el tiempo y el respaldo de reconocimientos internacionales, All Grill Burger invita a todos los amantes de la buena comida a vivir una experiencia gourmet sin precedentes. Ya sea degustando una hamburguesa en el acogedor ambiente de su local en Benalmádena o disfrutando de la comodidad del delivery en Málaga o Benalmádena, cada bocado es una promesa de calidad, autenticidad y pasión por lo que se hace. ¡Atrévete a saborear la revolución gourmet y descubre por qué All Grill Burger es sinónimo de excelencia en cada mordisco!

Dirección: Av Antonio Machado, 5. C.P:29630. Benalmádena Costa. (Málaga).

Teléfono: +34 951447881.

Web: https://www.lamejorhamburguesadeespana.com/