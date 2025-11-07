Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering

Alejandra Pérez, más conocida como Alejandra Catering, ha inaugurado un nuevo restaurante en la zona de Los Guindos: El Ambigú de La Térmica. Para la ... empresaria esta apertura tiene gran trascendencia, ya que hace unos años tuvo un proyecto similar en la zona de La Coracha y, tras su cierre, siempre pensó en volver a hacer algo parecido. Ahora lo ha situado en la avenida de los Guindos, 33.

Alejandra lleva toda una vida dedicada a la hostelería, organizando eventos en la finca Almodóvar, donde junto con su equipo ha creado una marca consolidada que trabaja desde hace más de 20 años. La empresaria sigue queriendo sorprender y crear más puntos de encuentro para que su cocina y su hospitalidad lleguen a todos los malagueños.

Horario Desayunos: Abren de lunes a viernes, a las 7.00 horas.

Los almuerzos están disponibles todos los días de la semana, de 12:00 a 17:00.

Las cenas se sirven los jueves, viernes y sábados, y el local permanecerá abierto hasta la 1:00.

El local tiene muchos detalles que marcan ese equilibrio entre la sencillez y el cuidado: una amplia terraza y un salón con espacios abiertos, donde se puede degustar una tapa en la zona habilitada para ello o pasar un rato en familia. Se ha decorado con mimo cada rincón, donde se ha pensado desde el verde que predomina en el local hasta los baños, pasando por las lámparas con un toque rosa que aportan una iluminación especial a la zona de la barra.

Salvador Salas

La carta combina platos clásicos como gildas, ensaladilla rusa (12 euros) y pimientos del Padrón (9 euros) con su apartado correspondiente para los más carnívoros con opciones como el solomillo relleno de payoyo con salsa de boletus, acompañado de patatas fritas (22 euros), que es perfecto para compartir y que se ha convertido en un plato de referencia en su catering. De hecho, aparece en la carta como un guiño a esas bodas y eventos en los que tantas veces lo han servido. Y entre los platos que más están sorprendiendo y gustando a sus clientes se encuentran el tartar de atún sobre tortillitas de camarones (8 euros) y las bravas, que llevan una mezcla de dos salsas (8 euros).

En la carta de vinos, que ellos denominan «nuestras chucherías», hay pocas referencias conocidas y muchas botellas diferentes, descritas de forma alegre y poco habitual. Incluye bodegas malagueñas y los llamados «vinos de garaje», procedentes de pequeños productores locales, normalmente fuera del circuito de las grandes bodegas.

Para esta carta han contado con la ayuda de Miguel Merino, sumiller malagueño formado en Málaga, con amplia experiencia en hostelería y como formador. «Es una carta para descubrir cosas nuevas y dejarse aconsejar», nos cuentan desde Alejandra Catering.

Postres de su hermano

Los postres vienen de la mano de la panadería Cristian, su hermano, que pertenece con orgullo a la conocida familia de panaderos y reposteros. Él ha creado un postre a medida para el nuevo establecimiento: Verde que te quiero verde (6 euros), con el protagonismo del pistacho en homenaje al color que predomina en el ambigú. También han recuperado el postre más querido de su anterior proyecto, Nuestra loca muy loca, su versión del clásico dulce malagueño (6 euros).

Salvador Salas

«He puesto toda mi ilusión en este proyecto. Me siento muy agradecida por la acogida que hemos tenido en el barrio y por el cariño de tantos clientes que nos acompañan desde hace años», detalla Alejandra con la sonrisa tranquila de quien vuelve a empezar con ilusión y sabiendo exactamente a dónde quiere llegar.

El Ambigú de La Térmica nace con la vocación de convertirse en ese punto de encuentro donde la buena cocina y el ambiente amable se dan la mano. Un lugar donde el tiempo parece detenerse entre platos bien hechos y copas compartidas