Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer En Arriate, Benaoján, Jimera de Líbar o Álora hay establecimientos vinculados de un modo u otro al tren

Javier Almellones Málaga Sábado, 25 de octubre 2025, 23:04

Fue un hito histórico en las comunicaciones en España. El 28 de octubre de 1848 se puso en servicio la primera línea ferroviaria del país. Tras ésta, la red fue ampliándose para permitir que el tren llegara a muchos puntos del país. Hoy parte de esas primeras infraestructuras, por abandono o desuso, han pasado a una nueva vida como restaurantes o bares. En la provincia de Málaga, hay algunos casos en los que estaciones, apeaderos o incluso vagones han pasado a usarse como establecimientos de restauración. Éstos son algunos de los ejemplos más importantes.

1 Arriate El Muelle

En el camino de Ronda a Arriate, al lado de la carretera y lógicamente también junto a la vía del tren, la primera parada de esta ruta. Se trata del restaurante El Muelle de Arriate, que antes fue estación o apeadero y hoy se ha convertido en un lugar idóneo para disfrutar de la cocina creativa con vistas al valle del Llano de la Cruz. Por allí sigue pasando el tren. Incluso algunos clientes cuentan que el maquinista saluda a su paso. En el interior, sorprende la decoración y viene muy bien la chimenea en los días más fríos del año. Entre sus especialidades están la parrillada de ibéricos, el solomillo de ternera de Ávila o el codillo de cerdo asado con puré de patatas y orégano. Paradójicamente este 28 de octubre estará cerrado por vacaciones (reabren el 6 de noviembre).

2 Estación de Benaoján Asador El Muelle

Ha sido usado durante muchas décadas como el muelle de carga y descarga de Renfe. Hoy conserva sólo su arquitectura original, ya que desde hace años pasó a ser un restaurante que tiene su especialidad en las carnes al horno de leña. Situado en la barriada de la Estación de Benaoján, allí no faltan las carnes de cerdo ibérico, pero tampoco las de cordero, ternera, conejo o incluso codorniz. También cuentan con elaboraciones tradicionales, como la carrillada en salsa, los revueltos de seta o el conocido como plato serrano (similar al de los Montes).

3 Barriada de la Estación de Jimera de Líbar Los Vagones

No es un restaurante, pero sí uno de los bares más peculiares de la provincia de Málaga. Junto a la vía ferroviaria que une a Algeciras con Ronda, por donde todavía hoy pasa el tren, el espacio usado es el de antiguos vagones y su entorno. Esto le da un plus de originalidad para tomar café o una copa. Eso sí, su horario suele ser limitado y reducirse a los fines de semana por la tarde y por la noche.

4 El Colmenar, Cortes de la Frontera El Andén y 1/3

Tanto para merendar como para cenar o incluso alargar una velada hasta lo que se pueda. Detrás de este original nombre, se encuentra un establecimiento situado en la propia estación ferroviaria de la aldea de El Colmenar, es decir, en el límite entre Cortes de la Frontera y Gaucín. Desde este núcleo rural de origen ferroviario parte un bonito recorrido hasta las Buitreras del Guadiaro por un bonito sendero. Este establecimiento puede ser un buen plan mientras se espera el tren o para cenar antes de hospedarse en algunos de los alojamientos que hay en el entorno.

5 Barriada de El Chorro, Álora La Garganta

En este caso no se trata una antigua estación, como hay quien lo ha considerado por su cercanía a la vía del tren, sino una fábrica de harina, que se ha transformado en las últimas décadas en uno de los referentes gastronómicos del interior de la provincia. Eso sí, merece la pena incluirlo en esta lista porque tuvo lógicos vínculos con el mundo ferroviario por su ubicación junto a la línea por la que hoy se puede llegar en tren hasta la barriada del Chorro, es decir, junto al Caminito del Rey. Se trata de un complejo turístico, que, además de ofrecer cómodas habitaciones, cuenta con un restaurante donde se mima la cocina del interior de la provincia de Málaga, la de hoy y la de ayer. Así, allí se puede disfrutar con platos como un tartar de aguacate, queso fresco y mango o distintas elaboraciones a partir del chivo lechal malagueño. Otro aliciente para visitar este establecimiento son las vistas panorámicas que se tienen del Desfiladero de los Gaitanes desde su terraza y desde su salón.

6 Barriada de la Estación de Álora La Cantina

Quienes vayan al pueblo de Álora en la línea de Cercanías de Renfe lo verán nada más bajarse del tren, ya que es uno de los pocos establecimientos de restauración que siguen funcionando a pie de vía ferroviaria. En él se ofrecen tapas y raciones tradicionales idóneas para compartir en muchos casos. También se elaboran guisos tradicionales para los amantes del cuchareo. Es una buena opción para desayunar, ya que abre normalmente a las 7 de la mañana, salvo el domingo, que es el único que permanece cerrado.

7 Pizarra Bar La Estación

Quienes vayan al pueblo de Pizarra en la línea de Cercanías de Renfe lo verán nada más bajarse del tren, ya que es uno de los pocos establecimientos de restauración que siguen funcionando a pie de vía ferroviaria. Se trata de un bar donde se puede tapear o compartir raciones de platos tradicionales como la ensaladilla rusa, 'pescaíto' frito, lagrimitas de pollo o pipirrana. También ofrecen bocadillos. Está abierto todos los días por la mañana y para el almuerzo salvo el martes.

8 Ronda Cafetería Estación Renfe

Otro de esos bares a pie de vía ferroviaria, pero en este caso a su paso por la ciudad de Ronda. Tiene un amplio horario de apertura, desde las 7.30 hasta las 23 horas (todos los días, salvo el sábado, el único que cierra). Es decir, desde el desayuno hasta la cena, lo que incluye un almuerzo con menú del día habitualmente.

