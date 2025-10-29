El restaurante Palodú y la DO Rueda cocinan un menú maridado con lo mejor de ambos territorios

El restaurante Palodú y la Denominación de Origen Rueda van a cocinar un exclusivo menú maridado con lo mejor de ambos territorios. El establecimiento malagueño, ... referente de la nueva cocina malagueña y galardonado con un Sol Repsol 2025, celebrará la jornada este jueves 30 de octubre en horario de cena.

Bajo el título de 'Cuarto de Invitados', la cocina emocional y precisa de Cristina Cánovas y Diego Aguilar dialogará con la identidad y frescura de cuatro vinos blancos de esta reconocida denominación castellanoleonesa. La cita contará con la participación de la enóloga y sumiller Ana Lahiguera, Brand Ambassador de la D.O. Rueda, que acompañará a los asistentes en un recorrido guiado por los matices, aromas y texturas de estos vinos.

La cena constará de ocho pases y cuatro referencias de la D.O. Rueda, seleccionadas para armonizar con la narrativa gastronómica de Palodú. Un recorrido que mostrará cómo la técnica y la sensibilidad se equilibran en cada maridaje, exaltando tanto la cocina como el vino. Los interesados pueden reservar su mesa en la web del restaurante al precio de 95 euros.

El menú maridado estará compuesto por algunos de los platos que forman parte del actual menú Palodú. Arrancará con cristal de maíz y pollo al limón, gazpacho verde, y taco de hierbas, pargo, nori y tobiko, que maridarán con un Trascampanas Sauvignon Blanc 2024 de Bodega Gótica.

Posteriormente se servirá ajoblanco; lengua de vaca, tartara de kéfir; y merluza, que se maridará con Robert Vedel Verdejo 2022 de Bodega Herrero Vedel. La cena se rematará con cuello de cordero con Momento Diez 2023 GVR de bodega Diez Siglos de Verdejo. En la parte se servirá un bizcocho con generoso D.O. Rueda y Palodú y se maridará con Carrasviñas Dorado de Bodega Félix Lorenzo Cachazo.

La intención del restaurante es repetir estos ciclos de forma periódica con otras bodegas o denominaciones de origen.