El restaurante Buxarra vuelve a abrir y ya es una de las mejores opciones para comer en el Bosque de Cobre

En la cuenta atrás para la llegada del Bosque de Cobre, ha vuelto a abrir sus puertas en el municipio de Pujerra uno de los ... establecimientos más conocidos de la zona, el Buxarra, que llevaba cerrado desde hace dos años. El pasado 1 de octubre los fogones de este restaurante volvieron a encenderse bajo una nueva responsable, Rania Hmiti, quien ya llevaba dos años al frente del bar de la piscina municipal del mismo pueblo.

La apuesta para esta nueva etapa será lo que más se demanda en estos pueblos de la Serranía de Ronda, es decir, lo tradicional. Por eso, en su carta no faltará la sopa refrita, una de las especialidades de Pujerra, que a muchos recordará a las perotas o mondeñas.

Tampoco faltarán las piezas ibéricas que se estilan en esta zona de la provincia de Málaga, como la presa, el solomillo o el lagarto. Igualmente, también se preparan otras carnes, como guisos tradicionales de chivo, el churrasco de pollo o el entrecot de ternera. «Apostamos por lo tradicional de la zona», explica la gerente, quien cuenta con un equipo de dos camareros y un cocinero en esta nueva andadura del Buxarra. Otras opciones sin carne, son el pulpo a la brasa, la rosada a la plancha, la pasta Buxarra o la ensalada dulce 'caprocho' de cabra.

La carne de cerdo ibérico es una de las especialidades. Sopa refrita y pata de pulpo a la brasa.

Para los que no pueden terminar una comida sin un final dulce, habrá dos grandes tentaciones, el flan de castañas y la tarta de queso al horno. La primera de las opciones sólo estará disponible hasta los primeros días de diciembre, ya que se elabora con las castañas que se recogen en el entorno del pueblo.

El restaurante, que se abrió por primera vez hace ya más de dos décadas, sigue contando con dos plantas. «La de arriba cuenta con chimenea y tiene unas vistas muy bonitas», detalla Rania Hmiti, muy ilusionada por llevar las riendas de uno de los establecimientos con más solera del Alto Genal.

Con la reapertura de Buxarra, que abrirá de miércoles a domingo, el pueblo de Pujerra vuelve a tener un restaurante, que se suma al bar que ya existía. A ellos hay que añadir el restaurante de la Posada de Fray Leopoldo, que también ha abierto sus puertas en la segunda quincena de octubre también bajo una nueva dirección.

Qué ver en Pujerra

Pujerra es uno de los pueblos con menos habitantes de la provincia de Málaga, con algo menos de 300 vecinos. Pese a ello, en los últimos años su casco urbano se ha llenado de alicientes a modo de esculturas del artista Ricardo Dávila, decoraciones con croché y otras creaciones tan curiosas como unas macetas a las que le salen piernas. A ello hay que sumar el espectáculo cromático que hay en su entorno en el ecuador del otoño, lo que se ha bautizado en la última década como el Bosque de Cobre. O lo que es lo mismo lo que depara la caída de las hojas caducas de los castaños que hay en el entorno.

Ensalada dulce 'capricho' de cabra, presa ibérica y entrecot de ternera.

Entre otros ejemplares, en el propio pueblo se puede ver el bautizado como el Castaño Abuelo, llamado así por su tamaño y por la longevidad que se le supone. Por allí pasa una ruta que llega hasta la Fuente de la Toma. En el propio casco urbano también se puede visitar el Museo de la Castaña, una colección etnográfica donde se explica con todo detalle la tradición de este fruto seco en éste y otros pueblos del Alto Genal. Además, antes del Bosque de Cobre, allí se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre la tradicional Fiesta de la Castaña, donde se repartirán los típicos tostones y tragos de anís, así como dulces elaborados con este fruto seco.

Ampliar Churrasco de pollo

Dónde está: Restaurante Buxarra