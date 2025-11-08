Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raíces, cocina tradicional reactualizada

Técnicas de elaboración donde se respetan al máximo los sabores y esencia de los productos

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Raíces es un restaurante familiar en el más amplio sentido de la palabra, ya que coinciden en el mismo espacio su propietario y jefe de ... cocina, José Miguel Marín, Carmen, su pareja en sala, Salvador Marín, también en cocina y la tía de ambos hermanos, Maria Jesús Marín, igualmente en sala. La cocina de José Miguel está intimamente y emocionalmente muy ligada a Istán y a toda esta comarca malagueña. La trayectoria profesional de este cocinero malagueño ha pasado por diversos establecimientos como Anantara Villapadierna, El Lodge en Sierra Nevada y durante muchos años junto a David Olivas en Back casi desde los comienzos de este establecimiento marbellí. La llegada de Raíces a Istán ha supuesto, no solo una puesta en valor gastronómicamente a esta localidad, también una especie de declaración culinaria de los productos que han definido la cocina tradicional de esta parte de la provincia.

