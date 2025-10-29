Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pujerra celebra su Feria de la Castaña con degustaciones y pasacalles

La 22 edición de esta fiesta se celebra el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:20

Comenta

Pujerra celebra este viernes y el sábado su Feria de la Castaña, que cumple su edición número 22. Las actividades programadas comenzarán el viernes a ... las 9 de la mañana un desayuno colectivo en la Plaza de la Iglesia. A continuación la charanga Llena que nos vamos' animará el ambiente con un pasacalles por las calles del municipio. Ya por la tarde, a partir de las cuatro, dos grupos amenizarán la feria de día con música en directo y se ofrecerá a los asistentes un tostón de castañas y anís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  7. 7 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  9. 9 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  10. 10 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pujerra celebra su Feria de la Castaña con degustaciones y pasacalles

Pujerra celebra su Feria de la Castaña con degustaciones y pasacalles