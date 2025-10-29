Pujerra celebra su Feria de la Castaña con degustaciones y pasacalles

Pujerra celebra este viernes y el sábado su Feria de la Castaña, que cumple su edición número 22. Las actividades programadas comenzarán el viernes a ... las 9 de la mañana un desayuno colectivo en la Plaza de la Iglesia. A continuación la charanga Llena que nos vamos' animará el ambiente con un pasacalles por las calles del municipio. Ya por la tarde, a partir de las cuatro, dos grupos amenizarán la feria de día con música en directo y se ofrecerá a los asistentes un tostón de castañas y anís.

A las 19:30 horas en la Iglesia del Espíritu Santo se oficiará una solemne misa en honor a la Virgen de Fátima, que saldrá en procesión por las calles del pueblo acompañada por multitud de vecinos y visitantes y por las piezas interpretadas por la Banda Municipal de Música de Pujerra. La fiesta continuará en la Plaza de la Iglesia a partir de medianoche con la actuación de una orquesta.

Las actividades del sábado arrancarán de nuevo las 9 de la mañana con otro pasacalles por parte de la charanga y la jornada de puertas abiertas del Museo de la Castaña. A mediodía se realizará la presentación oficial de la XXII Fiesta de la Castaña, que correrá a cargo de Francisco Siles Guerrero, a la que seguirá la actuación del popular humorista 'Pepito El Caja' y se entregará el reconocimiento 'Castaño del Año' 2025 a Francisco Calvente Sibajas.

Sobre las 15 horas comenzará la feria de día con la participación de dos grupos musicales, se hará otro tostón con anís y a las cinco se realizará la esperada degustación gastronómica de diferentes dulces típicos elaborados con castañas como ingrediente principal. El fin de fiesta será a medianoche.