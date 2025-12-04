Productos novedosos y originales que se pueden comprar en la Gran Feria Sabor a Málaga: desde cerveza con espirulina hasta turrón de queso Hasta el 9 de diciembre, en el Parque se podrán adquirir cientos de productos hechos en la provincia

Javier Almellones Málaga Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:00

Aceites de oliva virgen extra muy exclusivos que incorporan piezas de oro, quesos premiados en certámenes internacionales o incluso el glamuroso caviar cítrico. Ésos son algunos de los productos que se pueden encontrar hasta el 9 de diciembre en la Gran Feria Sabor a Málaga, la cita anual en la que se reúnen cientos de elaboraciones locales. Con un récord de participación (120 productores), este evento ofrece no sólo una amplia variedad de propuestas artesanales idóneas para la mesa navideña, sino también productos tan originales como exclusivos. Estos son algunos de ellos:

1 Faraján Ibéricos Langenal

Ampliar Expositor de Ibéricos Langenal.

Es uno de los productores que se estrena en esta Gran Feria Sabor a Málaga. Por primera vez, esta pequeña empresa del Alto Genal acude con una suculenta gama de productos: desde loncheados de jamón y paleta hasta embutidos. Como otras firmas del sector en la Serranía de Ronda, cuida todo el proceso, desde la cría en monte adehesado de cerdos ibéricos con alimentación natural hasta el corte a mano de sus piezas.

2 Archidona Aceite de oliva virgen extra Finca Rosa Alta con piezas de oro y cristal

Ampliar AOVE muy exclusivo con incrustaciones en oro de Finca Rosa Alta.

Un producto de calidad que se viste de lujo. Es idóneo para regalar o, por qué no, para darse un capricho. Esta empresa, que obtiene el mejor partido de un denso olivar de Archidona, presenta dos envases muy especiales: un AOVE elaborado a partir de aceitunas recolectadas bajo la superluna del 5 de noviembre, con incrustaciones de granos de oro, y otro aún más exclusivo, Olivia, con incrustaciones de cristales de Swarovski. Desde 30 euros es posible encontrar el primero.

3 Antequera Cordero lechal de Málaga Caprisur

Ampliar Piezas de cordero lechal de Caprisur.

Una de las grandes novedades para los más carnívoros. La empresa Caprisur, que hasta hace poco sólo trabajaba con la raza de cabra malagueña, ha apostado también por el cordero lechal, sacrificado a los pies del Torcal de Antequera. En su expositor se pueden adquirir pierna, paleta y costillar.

4 Benamargosa Caviar cítrico de Bema Tropik

Ampliar Caviar cítrico de Bema Tropik.

La producción de esta singular fruta de origen exótico ha aumentado en los últimos años. El caviar cítrico funciona muy bien para acompañar ostras, en cocina japonesa o en coctelería. Una de las dos empresas que hoy la comercializan, Bema Tropik, está presente en esta edición. Cada pieza se vende a un euro.

5 Quesos de cabra malagueña con premios internacionales

Ampliar Queso semicurado de cabra con tomillo de La Hortelana (medalla de oro en la World Cheese Awards 2025)

En la feria se pueden adquirir los quesos recientemente distinguidos en los World Cheese Awards. Están presentes las queserías La Hortelana (Coín), AGAMMASUR (Colmenar), El Pastor del Torcal (Antequera), El Pastor del Valle (Alhaurín el Grande) y La Cañada del Capitán (Cajiz, Vélez-Málaga).

6 Villanueva de la Concepción Turrón de queso de Santa María del Cerro

Ampliar Romántico o 'turrón de queso' de Santa María del Cerro.

Es uno de los quesos más originales de la provincia y ha sido reconocido con un premio reciente del certamen de Sabor a Málaga. Bautizado como Romántico, también se le conoce como «turrón de queso» por su incorporación de frutos secos variados. El resultado es un producto tan exclusivo como sabroso.

7 Benajarafe, Vélez-Málaga Bombón con Pasas de Málaga de Maychoco

Ampliar Bombones de Pasas de Málaga de Maychoco.

A Mayte García pocos productos se le resisten a la hora de armonizarlos con un cacao de gran calidad. Y menos aún si son autóctonos, como la pasa de Málaga. Su principal novedad son los bombones elaborados con cacao de Cuzco, pasas de Málaga y un toque de vino Rujaq Andalusí (Bodegas Dimobe). Acaba de ganar el primer premio del III Concurso de Pasas de Málaga de La Carta Malacitana.

8 Coín Cerveza artesana y queso de cabra malagueña con espirulina de Spirulina Revival

Ampliar Cervezas y quesos de cabra malagueña con espirulina de Spirulina Revival.

De los encuentros en Sabor a Málaga surgen muchas sinergias, y este expositor es una buena muestra. Además de cápsulas, comprimidos y hebras, ofrecen productos fruto de colaboraciones con otros adheridos a la marca promocional de la Diputación: la cerveza artesana Levantamuertos, elaborada con Naturdís (Alhaurín de la Torre); otra cerveza con Cervezas Gaitanejo (Ardales); y un queso de cabra malagueña junto a El Pastor del Valle (Alhaurín el Grande).

9 Frigiliana Ron miel de Ingenio Nuestra Señora del Carmen

Ampliar Expositor del Ingenio Nuestra Señora del Carmen.

Aunque es un producto muy conocido, es la primera vez que acude a esta cita en el Parque. Es una buena oportunidad para adquirir los distintos formatos de esta empresa de Frigiliana, que elabora a partir del jugo concentrado de la caña de azúcar no sólo melaza, sino también caramelos y ron miel.

10 Coín Crema de pistacho de La Gran Abuela

Ampliar Crema de pistacho La Gran Abuela.

Esta empresa, especializada desde hace años en dulce de leche de inspiración argentina, presenta como novedad una crema de pistacho de elaboración propia. Sólo un 20% del producto es crema de pistacho, pero resulta un untable idóneo para acompañar postres e incluso platos salados.

