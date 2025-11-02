Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bandejas de pitufos de la panadería Mateo Luque.

¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?

El origen de este bollito se encuentra entre dos panaderías que habrían acuñado el nombre a principios de los años ochenta

Marina Martínez

Marina Martínez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

¿Han probado alguna vez a pedir un pitufo cuando desayunan fuera de Málaga? A más de uno le ha pasado y al ver la ... cara de póquer del camarero se ha dado cuenta de que es un idioma exclusivamente malagueño. Igual que pedir un sombra o un mitad. Sabemos que la curiosa forma de nombrar los cafés nació durante la posguerra en el Café Central, donde daba buena cuenta el famoso mural de azulejos colgado en sus paredes durante décadas. Pero, ¿y el pitufo?, ¿por qué se llama así?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

