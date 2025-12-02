Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La representante de Pez Lola muestra la tapa ganadora, 'Croque Gamba Style'. Migue Fernández

Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026

La creación 'Croque Gamba Style' ha sido seleccionada como la propuesta más completa de la edición

Paloma Cremades

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:06

La gastronomía malagueña contará con representación en el próximo Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026. La creación 'Croque Gamba Style', del establecimiento Pez Lola, ... será la propuesta que represente a la provincia en la final nacional, prevista para enero en el marco de Madrid Fusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

