Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026

La gastronomía malagueña contará con representación en el próximo Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026. La creación 'Croque Gamba Style', del establecimiento Pez Lola, ... será la propuesta que represente a la provincia en la final nacional, prevista para enero en el marco de Madrid Fusión.

La elección tuvo lugar durante la Gran Final de la Ruta de la Tapa Sentir Málaga Tapa a Tapa, celebrada hoy en La Fábrica de Cervezas San Miguel. Este evento forma parte de una iniciativa conjunta de MAHOS —Asociación de Hosteleros de Málaga— y Cervezas San Miguel, destinada a destacar el talento culinario local y a seleccionar la tapa que competirá en el certamen organizado por Hostelería de España.

Doce finalistas y un jurado profesional

A la final llegaron 12 establecimientos, elegidos por votación popular entre más de 60 participantes provenientes de cuatro barrios con fuerte identidad gastronómica: Centro, El Palo–Pedregalejo, Huelin y Teatinos.

Durante la final, cada equipo presentó su tapa ante un jurado formado por los cocineros Diego Gallegos (restaurante Sollo, 1 Estrella Michelin) y José Carlos García (restaurante JCG, 1 Estrella Michelin). Y explicaron al detalle cómo era su elaboración.

El jurado evaluó criterios como adecuación al formato tapa o pincho, sabor, textura, técnica, originalidad, uso de producto local y presentación. Tras la valoración, 'Croque Gamba Style' fue seleccionada como la propuesta más completa de esta edición y obtuvo el pase para representar a Málaga en Madrid Fusión.

Migue Fernández

Un reflejo de la hostelería de los barrios malagueños

La final permitió mostrar el trabajo de la hostelería en los barrios de Málaga, donde conviven recetas tradicionales, técnicas contemporáneas y propuestas que buscan nuevas lecturas del recetario local. Según el jurado, el conjunto de tapas presentadas evidencia la diversidad culinaria de la ciudad y su capacidad para renovar ideas sin perder vínculo con el territorio.

El presidente de MAHOS, Javier Frutos, destacó que esta edición pone de relieve «la amplitud y la fortaleza de un sector que es motor económico y referencia de la identidad cultural de Málaga». Subrayó además que la participación de locales en zonas tan representativas confirma el papel de la hostelería en la dinamización de los barrios y en la consolidación del turismo gastronómico.

Por parte de Cervezas San Miguel, Miguel de Hoyos señaló el compromiso de la marca con los proyectos que impulsan la creatividad y el talento culinario asociados a la ciudad y a su entorno.

Sentir Málaga: una ruta para descubrir la ciudad a través de sus tapas

La final clausura más de dos semanas de actividad en las que miles de ciudadanos recorrieron los establecimientos participantes para probar las más de 60 tapas creadas expresamente para la ruta. Esta iniciativa se enmarca en Sentir Málaga, la campaña estratégica de San Miguel que refuerza su vinculación con la provincia y su cultura gastronómica.

Con la elección de Croque Gamba Style, Málaga concluye el recorrido de esta edición señalando la tapa que competirá en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos 2026. La propuesta de Pez Lola llevará a Madrid una muestra del trabajo que desarrolla la hostelería local y de la identidad gastronómica de la ciudad.