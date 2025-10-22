Pepe Cobos, Premio Nacional de Hostelería

Nuevo reconocimiento a la restauración en Málaga: Pepe Cobos, fundador de El Pimpi, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Hostelería 2025 en la ... categoría Empresario Hostelero que otorga la Asociación de Hostelería de España. «Siento un enorme orgullo de recibir un reconocimiento de tanta altura», reconoce el empresario, para quien el galardón ha sido una «sorpresa grandísima».

«Ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado un reconocimiento a nivel nacional. Este premio no es solo mío, sino de todos los que formamos parte de la Bodega El Pimpi y de la hostelería de Málaga, que tanto trabaja y tanto nos inspira», apunta Cobos, que en 1971 fundó junto a Francisco Campos la emblemática bodega El Pimpi que hoy emplea a más de 200 personas.

Los Premios Nacionales de Hostelería son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales de Hostelería de España, entre las que se encuentra Mahos, y reúnen cada año a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades, «que apuestan por potenciar y mejorar el sector».

El objetivo es reconocer la labor de los establecimientos, empresas e instituciones que han destacado en aspectos tan diferentes como la innovación, la responsabilidad social, el apoyo a la cultura, la sostenibilidad, compromiso con las personas con discapacidad, y pueden ser considerados «un ejemplo para el sector por su contribución a engrandecer la hostelería y aportar buenos modelos a seguir».

Otros galardonados

En esta edición, también han sido premiados el cocinero jiennense Pedro Sánchez, con una estrella Michelin en Bagá, en la categoría de cocinero empresario; Grupo Vaquer (Zaragoza), como empresa hostelera; Restaurante Santa Ana (Murcia), en la categoría de empresa comprometida con la responsabilidad social; y Nectari Restaurante (Barcelona), por su compromiso con las personas con discapacidad.

Entre los galardonados se encuentran asimismo Gourmet Catering&Eventos (Valencia), por su innovación; y La Preba de la Sidra de Gascona (Asturias), por la promoción de la cultura y la gastronomía. El Grupo El Pòsit (Tarragona) ha sido distinguido por su sostenibilidad; Maikel Rodríguez Cortina (Toledo), como profesional de sala; el Grupo Tatel, por su internacionalización, y el premio a la concordia 'José Luis Fernández Noriega' ha reconocido la acción de la hostelería desplegada ante la DANA; y Óscar Somoza (Zamora), por su contribución al sector.

La entrega de esta XIX edición de Premios Nacionales de Hostelería tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Castellón, durante la gala anual organizada por Hostelería de España y con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón como anfitriona.