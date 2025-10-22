Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pepe Cobos, en la emblemática bodega El Pimpi.

Pepe Cobos, Premio Nacional de Hostelería

El fundador de El Pimpi recibe el galardón en la categoría de Mejor Empresario Hostelero

M. M.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:49

Nuevo reconocimiento a la restauración en Málaga: Pepe Cobos, fundador de El Pimpi, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Hostelería 2025 en la ... categoría Empresario Hostelero que otorga la Asociación de Hostelería de España. «Siento un enorme orgullo de recibir un reconocimiento de tanta altura», reconoce el empresario, para quien el galardón ha sido una «sorpresa grandísima».

