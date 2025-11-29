Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo y la familia de Palodú brinda para celebrar su primera estrella. Marilú Báez

Palodú toca el cielo de la alta gastronomía: «La estrella no va a cambiar nada, sólo hará que trabajemos con más ganas»

Cristina Cánovas y Diego Aguilar se muestran agradecidos y abrumados tras recibir su primera estrella Michelin once años después de iniciar su proyecto empresarial

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Fueron prácticamente los últimos en abandonar la gala del pasado martes. Se marcharon tan tarde que hasta se quedaron sin la estatuilla del Bibendum con ... la que Michelin obsequió a todos los asistentes. Pero la ocasión lo merecía: conseguir la primera estrella obligaba a celebrarlo por todo lo alto. Cristina y Diego, Diego y Cristina, los creadores de la cocina dual de Palodú, han ascendido a la élite de la alta gastronomía al conseguir el único reconocimiento que este año ha sumado la provincia. Gracias a su trabajo y talento, Málaga ha sumado un nuevo galardón y ya alcanza las doce estrellas (cuatro de ellas en la capital).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  9. 9 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  10. 10

    La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Palodú toca el cielo de la alta gastronomía: «La estrella no va a cambiar nada, sólo hará que trabajemos con más ganas»

Palodú toca el cielo de la alta gastronomía: «La estrella no va a cambiar nada, sólo hará que trabajemos con más ganas»