Gastronomía y música alemana en la Oktoberfest de Torremolinos
La plaza Costa del Sol acoge esta feria de la cerveza del jueves 23 al domingo 26
Málaga
Jueves, 23 de octubre 2025, 23:20
Los amantes de la cerveza tienen una cita este fin de semana en Torremolinos, con entrada gratuita. La Plaza Costa del Sol del municipio acoge ... desde este jueves y hasta el domingo la Oktoberfest, que ofrecerá música y gastronomía alemana desde las doce de la mañana hasta las doce de la noches durante cutro días.
Vecinos y visitantes podrán disfrutar de clásicos germanos como el chucrut junto a otros platos típicos como salchichas gigantes, blanca tradicional o roja picante; codillo de cerdo o frikadellen, entre otras especialidades.
Además, estarán a la venta variedades de cerveza importadas desde Alemania y habrá con un espacio dedicado a variedades internacionales para probar las que no suelen ser fáciles de encontrar.
