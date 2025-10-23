Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gastronomía y música alemana en la Oktoberfest de Torremolinos

La plaza Costa del Sol acoge esta feria de la cerveza del jueves 23 al domingo 26

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:20

Los amantes de la cerveza tienen una cita este fin de semana en Torremolinos, con entrada gratuita. La Plaza Costa del Sol del municipio acoge ... desde este jueves y hasta el domingo la Oktoberfest, que ofrecerá música y gastronomía alemana desde las doce de la mañana hasta las doce de la noches durante cutro días.

