El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie

A Rocío Bonilla e Inés Ledesma les atraen los retos. Y seguir las tendencias. Siempre sin perder de vista su filosofía de apostar por lo ... artesano. Lo hacen desde su obrador San Chocolate de Los Boliches (Fuengirola). Allí lo 'guisan' ellas y allí lo 'comen' su fiel legión de seguidores. Como también en la cafetería que también regentan en el centro de la localidad fuengiroleña (C/ San Pancracio).

Desde tartas varias hasta cinnamon rolls de arroz con leche, cookies, flat cruasanes o umisans (cruasaness japoneses). Pero también el clásico pan con chocolate. Aquí han querido dar una vuelta más. Siempre ideando, han buscado la forma de actualizarlo, convirtiéndolo en New York cookie. Casi sin pensarlo. Todo surgió por una amistad. La de Rocío con Paula García Casas. «Nos conocemos desde hace años, somos de Fuengirola de toda la vida y de repente surgió la idea», recuerda Rocío Bonilla.

«Mi padre era de Jaén y tenía el sueño de producir su propio aceite. En 2004 compró una almazara en Granada y hoy exportamos a más de 40 países», resume Paula, al frente de O-Med junto a su hermano Juan de Dios. No se lo pensó mucho cuando nació la oportunidad de la colaboración con el obrador fuengiroleño.

Ampliar Rocío Bonilla y Paula García Casas, en el obrador de Los Boliches. M. M.

¿Aceite y chocolate? Buena combinación para aliarse. Y así lo han hecho. Con el producto de la familia García Casas, en concreto con su aceite Novo (de cosecha temprana y edición limitada a sólo 12.000 botellas), han elaborado una nueva propuesta: el pan con chocolate y aceite en versión New York cookie.

Guiño a la tradición

«Queríamos hacer un guiño a la tradición y como tenemos el pan con chocolate en la carta de San Pancracio y es muy típico nuestro, nos animamos a crear una versión actualizada», cuenta Rocío Bonilla sobre estas nuevas cookies rellenas de pan tostado con aceite, chocolate negro y sal en escamas. Avisa que el aceite en la masa las hace «más ligeras».

Eso sí, la época de campaña hará que sea una producción temporal. Aunque Rocío Bonilla e Inés Ledesma no dejan de idear rellenos. Aparte de las New York también cuentan con cookies de pistacho, red velvet con tarta de queso, nutella, guayaba con coco y dulce de leche, brownie con naranja, oreo, manzana o chocolate Dubai. Además de otras muchas tentaciones... y los panetones y los roscones están en camino.