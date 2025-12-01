Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Surtido de mini turrones de Daver, uno de los nuevos Soletes.

Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Por primera vez se incluyen recomendaciones de conventos y sus dulces artesanos

Marina Martínez

Marina Martínez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:48

Se han hecho de rogar. Este año han cambiado el otoño por la Navidad. Con las celebraciones de estas fechas llegan los nuevos Soletes de ... la Guía Repsol. «Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños», resumen desde la publicación este listado navideño con más de 300 establecimientos, de los cuales 56 están ubicados en Andalucía y 8 en Málaga.

