Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga
Por primera vez se incluyen recomendaciones de conventos y sus dulces artesanos
Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:48
Se han hecho de rogar. Este año han cambiado el otoño por la Navidad. Con las celebraciones de estas fechas llegan los nuevos Soletes de ... la Guía Repsol. «Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños», resumen desde la publicación este listado navideño con más de 300 establecimientos, de los cuales 56 están ubicados en Andalucía y 8 en Málaga.
En la capital malagueña destacan Tasca Laska (en la avenida de la Aurora y La Malagueta), El Descorche (C/ Álamos), Zurich (Echeverría del Palo) y Cortijo de Pepe (plaza de la Merced). En Ronda incluyen la confitería Daver y en Antequera, La Antequerana.
Archidona y Antequera
Además, este año, la selección de Soletes suma una novedad: la distinción a congregaciones religiosas, esos hornos conventuales que atesoran recetas centenarias. En el caso de la provincia malagueña figuran dos en esta selección navideña: el Monasterio de Jesús María del Socorro, en Archidona, y el Museo Conventual de Las Carmelitas Dascalzas de Antequera.
La Guía Repsol ha presentado este lunes los Soletes de Navidad en el Carmen de los Mártires de Granada, en colaboración con la Diputación. El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz Sánchez, ha entregado los galardones en la provincia junto con María Ritter, directora de al Guía Repsol.
Los Soletes son la calificación más joven de la Guía Repsol y premia a esos «rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente». Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su «principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión