Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Se han hecho de rogar. Este año han cambiado el otoño por la Navidad. Con las celebraciones de estas fechas llegan los nuevos Soletes de ... la Guía Repsol. «Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños», resumen desde la publicación este listado navideño con más de 300 establecimientos, de los cuales 56 están ubicados en Andalucía y 8 en Málaga.

En la capital malagueña destacan Tasca Laska (en la avenida de la Aurora y La Malagueta), El Descorche (C/ Álamos), Zurich (Echeverría del Palo) y Cortijo de Pepe (plaza de la Merced). En Ronda incluyen la confitería Daver y en Antequera, La Antequerana.

Archidona y Antequera

Además, este año, la selección de Soletes suma una novedad: la distinción a congregaciones religiosas, esos hornos conventuales que atesoran recetas centenarias. En el caso de la provincia malagueña figuran dos en esta selección navideña: el Monasterio de Jesús María del Socorro, en Archidona, y el Museo Conventual de Las Carmelitas Dascalzas de Antequera.

La Guía Repsol ha presentado este lunes los Soletes de Navidad en el Carmen de los Mártires de Granada, en colaboración con la Diputación. El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz Sánchez, ha entregado los galardones en la provincia junto con María Ritter, directora de al Guía Repsol.

Los Soletes son la calificación más joven de la Guía Repsol y premia a esos «rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente». Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su «principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver».