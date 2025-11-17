Una noche con mucho garrote en Marbella

Admiración, compañerismo y, sobre todo, mucho garrote fueron los ingredientes principales de la noche de este lunes en el hotel Puente Romano de Marbella. Buena ... parte del firmamento gastronómico nacional (sesenta estrellas Michelin) se reunían en el hotel Puente Romano para rendir homenaje a uno de sus referentes: Martín Berasategui.

«¿Hay algo más bonito que esto?», repetía el homenajeado en «uno de los días más felices» de su vida. Tras «tocarle la fibra» con la sorpresa de la actuación del orfeón donostiarra, el cocinero con más estrellas Michelin de Europa (diez), recordó los 50 años que han pasado desde sus inicios: «No había escuelas, pero sí mucha cultura de esfuerzo y ganas de transportar felicidad desde la cocina». Así, repasó cómo Michelin le «cambió la vida con veintypocos años». Desde entonces la suya ha sido la casa de miles de aprendices. Entre ellos, Dani García y José Carlos García: «Cuando vinieron les vi trabajadores como los que más, sabían que iban a tocar el cielo».

Incidía el cocinero vasco en agradecer sus 50 años de carrera a ellos y a tantos como ellos: «Ha sido mi familia pero también la de profesión los que me han hecho grande» en un oficio en el que se siente «como pez en el agua». «Sois únicos, yo solo soy uno más de este nosotros», reconocía con la humildad que le caracteriza convencido de que «la revolución en la cocina española está en la unidad». Lo decía ante una Plaza de Puente Romano repleta para rendirle tributo.

El hotel y el Grupo Dani García organizaron un encuentro especial para conmemorar los 50 años de profesión del cocinero donostiarra. Lo hacían con la complicidad de 19 figuras destacadas de la cocina en España: Albert Adrià, Francis Paniego, Paco Morales, Paolo Casagrande, Ramón Freixa, Ricard Camarena, Toño Pérez, Diego Guerrero, Alberto Chicote, Jesús Sánchez, Ángel León, Samantha Vallejo, Joan Roca, Josean Alija, Marcos Moran, Hermanos Torres, Erlantz Gorostiza, José Carlos García y Nandu Jubany.

Juntos elaboraron un menú tributo a Berasategui en el que cada uno reflejaba su interpretación personal del legado de Berasategui. Distintos estilos y generaciones se fusionaban así en una cena en Leña Marbella con cerca de una veintena de platos: milhoja caramelizada de anguila ahumada, cebolleta, foie gras y manzana verde (Erlantz Gorostiza y Paolo Casagrande); milhoja de foie, queso de cabra y manzana verde caramelizada (Dani García); ensalada tibia de tuétanos vegetales y mariscos de Andalucía )Dani García y José Carlos García); romescu de nueces con flores encurtidas (Joan Roca); tortilla de piquillo y anchoa (Diego Guerrero y Josean Alija); lágrimas de guisantes con percebes en gelé y toffee de mantequilla salada de guisantes (Marcos Morán y Quique Dacosta); penca de acelga con emulsión de ibérico )Francis Paniego); tarta de cebollas con chantilly soubise (Alberto Chicote); calamar curado, consomé de ave y caviar (Hermanos Torres), secuencia de calamar (Erlantz Gorostiza y Paolo Casagrande); la espardeña vista como un chipirón pelayo (Ramón Freixa y Toño Pérez); canelón de pollo de corral con crema de foie y trufa negra (Nandu Jubany); royal de liebre (Jesús Sánchez); pato andalusí ahumado-asado con terrina de patata y bacon marino (Paco Morales y Ángel León); air waffle de avellana con praliné à l'ancienne y helado de flan de huevo (Albert Adrià); chocolate, café y whisky (Ricard Camarena); y una selección de mignardises compuestas por microtarta Rogelio, chocolate y praline de avellanas, crujiente de Samantha, micro mont Blanc (Samantha Vallejo-Nágera).

«Esto era una necesidad vital absoluta», recalcaba Dani García, recordando sus prácticas «en casa de un señor que me abrió sus puertas». «Quién me iba a decir cuando me fui allí con José Carlos que estaría aquí ahora celebrando sus 50 años en la cocina» y «en la cumbre y creciendo». «Decidí ser cocinero de alta cocina por él», apuntaba el marbellí en esta segunda jornada de este homenaje que comenzaba el domingo, con una cena privada en el restaurante GAIA, dentro también de Puente Romano con el chef Izu Ani.