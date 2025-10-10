Con motivo del las jornadas «15 Días de Oro del Pescaíto Frito», Los Mellizos sortean 50 Raciones de Pescaíto Frito
Del 3 al 16 de noviembre 2025. 2 raciones por ganador
Viernes, 10 de octubre 2025, 00:20
Con motivo de las jornadas «15 Días de Oro del Pescaíto Frito» sorteamos junto a Los Mellizos 50 Raciones de Pescaíto Frito (2 por ganador/ ... a)
Premios Canjeables: Del 3 al 16 de noviembre 2025
Para participar tan solo tendrás que rellenar el siguiente cuestionario ¡Suerte!
Encuentra las respuestas en la página web: www.losmellizos.net
