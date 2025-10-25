Mijas celebra su VII Festival del Queso y del Vino

Mijas Pueblo celebra este fin de semana su Festival del Queso y del Vino, que cumple su séptima edición. Del viernes 24 al domingo 26 ... la plaza Virgen de la Peña acogerá este evento, que ofrecerá una veintena de expositores de negocios de hostelería y queseros de toda la provincia.

La música también ocupará un lugar destacado, y además participarán grupos de baile de la Universidad Popular de Mijas. Entre los conciertos, el viernes actuará Alvarock, a partir de las 14 horas; a las 17:30 el grupo de baile de Remedios Fernández y a partir de las 19 horas será Mami Curl. El sábado, desde las 12 horas, la compañía flamenca José Lucena presentará su repertorio. A este grupo le sucederán Ben 'one man thousands voices' (a las 14 horas), Nico Sabatini (16 horas), Naked Covers (17 horas) y Los Fabrizzios (21:30 horas). El broche final lo pondrán el domingo los grupos Alejados, a las 16 horas, y de Alokados, a las 19 horas.

También, habrá un bus lanzadera desde La Cala, Las Lagunas y la zona de estacionamiento de La Cantera del Puerto. El festival podrá disfrutarse el viernes y el domingo desde las once de la mañana hasta las diez de la noche, ininterrumpidamente, y el sábado desde las once hasta las dos de la madrugada.