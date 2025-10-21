Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miguelito El Cariñoso abrió a mediados de los años 70 del siglo pasado. Migue Fernández

Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

El popular chiringuito bajará la persiana esta misma semana por la jubilación de su propietaria y coincidiendo con las obras de reforma que se realizan en la zona

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Miguelito el Cariñoso, uno de los pocos chiringuitos tradicionales que quedan en el paseo marítimo de Pedregalejo, está a punto de cerrar sus puertas para ... siempre. El popular restaurante, abierto desde mediados de los años 70, bajará la persiana esta misma semana por la jubilación de Pilar Medina, su propietaria, y coincidiendo con las obras de reforma que se han iniciado en la zona.

