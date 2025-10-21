Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Miguelito el Cariñoso, uno de los pocos chiringuitos tradicionales que quedan en el paseo marítimo de Pedregalejo, está a punto de cerrar sus puertas para ... siempre. El popular restaurante, abierto desde mediados de los años 70, bajará la persiana esta misma semana por la jubilación de Pilar Medina, su propietaria, y coincidiendo con las obras de reforma que se han iniciado en la zona.

El establecimiento es uno de los más populares de toda la zona hasta el punto de que contaba con un 'Solete', distinción entregada por la Guía Repsol. La publicación valora sus «entrantes tradicionales, ricos pescados al espeto, arroces y mariscos».

Antiguamente conocido como chiringuito Los Amigos, el Cariñoso siempre ha sido valorado y reconocido por la calidad de sus espetos, producto que le ha permitido optar a numerosos reconocimientos tanto públicos como privados.

Pilar dirigía el establecimiento desde el año 2007 cuando falleció su marido Miguel Romero. Actualmente también se encontraba en el establecimiento una de sus hijas, que ha sido quien ha confirmado el inminente cierre. Aunque no ha querido hacer declaraciones a este periódico ha confirmado que su madre «es una persona mayor» y que las obras le están afectando más de lo que esperaban inicialmente.

Las obras a las que hace referencia han comenzado este mismo mes de octubre y afectarán a la vida diaria del paseo durante los próximos diez meses. Aunque se realizarán por fases y se garantizará que todos los negocios puedan abrir sus puertas, los empresarios ya mostraron su preocupación por la segura caída de los visitantes.