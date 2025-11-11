Mercado de quesos artesanales este domingo en Coín

Coín se convierte, una vez al mes, en visita ineludible para los amantes del queso. El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce acoge el tercer domingo ... de cada mes (excepto de junio a agosto) el Mercado Quesos de Málaga, donde los asistentes podrán conocer, degustar y adquirir los quesos artesanales que ofrecen cinco productores que forman parte de la asociación de queseros además de una quesería local.

De este modo, se podrán catar los productos de Quesos El Arquillo (Campillos), El Pastor del Valle (Alhaurín el Grande), El Pastor del Torcal (Antequera), Quesos Rey Cabra (Cuevas del Becerro), Santa María del Cerro (Villanueva de la Concepción) y Quesería La Hortelana (Coín)

La cita es el polígono La Trocha s/n este domingo, 16 de noviembre, en horario de 9:00 a 14:30 horas, con entrada libre. El evento está organizado por Quesos de Málaga y el Ayuntamiento de Coín y cuenta con la colaboración de Valle del Guadalhorce Grupo de Desarrollo Rural y Comarca Valle del Guadalhorce 'Donde brota la vida'.