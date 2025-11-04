El Mercado Mostatel de Almáchar ofrecerá degustaciones y talleres

Uvas pasas, vinos y vermut, pero también embutidos, quesos, miel, mermelada, pan o mantecados, entre otros productos artesanales, podrán adquirirse y degustarse en el Mercado ... Moscatel de Almáchar, que se celebra este domingo, 9 de noviembre.

El parque María Zambrano de la localidad será el escenario de la novena edición de este evento, impulsado por el Ayuntamiento y la Asociación Moscatel y que contará con 15 expositores donde podrán comprarse distintos artículos. «Este mercado aúna tradición, gastronomía, y productos de proximidad con la uva pasa moscatel como protagonista, pero también con muchos productos ganaderos y agrícolas de la comarca. Y además, suma también ingredientes importantísimos como es el folclore y la cultura local, entre otros los verdiales o los bailes de rueda», ha destacado el teniente alcalde de Almáchar, Mario Torres, en la presentación.

Programa de actividades

El Mercado se desarrollará de las 10.30 a las 18.30 horas. Así, la apertura está prevista para las 10:30 horas, y la inauguración será a las 11. Media hora después se hará entrega del reconocimiento de Embajador Moscatel a José Ríos Lozano, el agricultor almachareño José Ríos, miembro de la Asociación Moscatel y de la Cooperativa Pasera del Santo Cristo de la Banda Verde.

A las 12 será la entrega de premios del V Concurso de Ventanas al Arte y al Moscatel, que arrancó a principios de agosto con la finalidad de que los artistas que concurriesen pintasen sensaciones o experiencias relacionadas con la uva pasa moscatel. Durante todo el día se podrán ver las obras en la Sala Axarquía en el CAD, que podrán ser adquiridas. Las ganadoras estarán en el recinto del Parque María Zambrano donde se celebra el mercado.

A las 12:30 horas habrá degustación de ajoblanco y se pondrá en marcha un taller para la elaboración de esta tradicional sopa fría malagueña, por lo que habrá un showcooking de la mano de Maribel y Angelita. A las 13:00 horas, será la actuación de verdiales 'Arrejuntaos amigos de los verdiales'.

A las 13:30 habrá cata de vinos a cargo de las bodegas Ucopaxa y Dimobe, previa inscripción en el expositor de la Asociación Moscatel, para la que se requerirá de inscripción a un precio simbólico de cinco euros. A las 16:30 horas habrá actuación de bailes de rueda mientras que la clausura será a las 18.30 horas.

El Mercado Moscatel cuenta con las colaboraciones de la Diputación Provincial de Málaga a través de Sabor a Málaga, la Junta de Andalucía a través de la marca agroalimentaria 'Gusto del Sur', la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Corazón Moscatel, la Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, Ucopasa y Dimobe.