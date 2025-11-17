Un menú con gafas de realidad virtual, la original propuesta del restaurante Yubá

Comerse unos ravioli mientras se conocen algunos de los rincones más emblemáticos de Venecia o una hamburguesa tras pasear por la gran manzana de Nueva ... York ya es posible sin salir de Málaga. Yubá Experience, el restaurante más exclusivo del grupo Premium, ha adquirido unas gafas de realidad virtual para que los clientes no sólo viajen con el paladar.

El espacio gastronómico ubicado en la primera planta del hotel Málaga Premium, en la céntrica calle San Juan, ha incorporado estos dispositivos para que hacer la experiencia más completa e inmersiva. Hasta ahora, los clientes de este selecto espacio podían disfrutar de un viaje gastronómico por los diferentes continentes; a partir de ahora incluso podrán viajar a ellos gracias a unas Meta Quest 3 que ya han comenzado a utilizar para grupos reducidos y siempre bajo reserva.

Aunque de momento se encuentran en fase de pruebas, la intención del grupo es utilizarlas de forma habitual en los diferentes eventos que ellos acogen, desde reuniones de empresas, actividades de grupo o incluso encuentros de amigos. «Yubá siempre ha sido un viaje por el mundo y con las gafas lograremos completar la experiencia», resumen.

Las gafas permitirán viajar a las regiones de donde son típicos los platos y hasta conocer la forma de elaborarlos

Durante el viaje inaugural (una comida organizada para que parte del equipo se familiarice con los nuevos dispositivos), nos desplazamos hasta Italia. El chef Mario Rosado prepara un menú al más puro estilo romano y los comensales comienzan la aventura con las gafas puestas. Para calentar el ambiente se meten en una cocina virtual para participar en una trepidante competición de pizzas, y posteriormente visitan los rincones más icónicos de Venecia durante un tour guiado 360 grados.

La parte final, ya sin las gafas puestas, concluye con un menú gastronómico que incluye suppli de mozarella y papada curada (un tipo de croquetas rellenas de arroz); ravioli de pato, salsa de foie y parmesano; y ventresca de salmón a la Toscana. De postre, tiramisú de castañas.

Experiencia personalizable

Pero la experiencia es completamente personalizable y puede modificarse al gusto de los clientes. En una primera etapa van a utilizar las aplicaciones que traen las propias gafas, pero su intención es ir ampliando la experiencia e incluso incorporarlas durante toda la comida. «A lo mejor podemos tomar una carne y visitar antes la cocina con las gafas para ver cómo se ha elaborado el plato», avanzan. También se podría conocer a los productores o la historia que se esconde detrás de cada uno de los platos. «Esto nos abre un mundo fascinante», resumen. Los precios de esta experiencia partirán desde 60 euros.

Desde el grupo aseguran dar este paso en su apuesta por la innovación y se convierten así en una de las primeras empresas españolas en integrar la realidad virtual como herramienta para enriquecer experiencias gastronómicas y de eventos, posicionándose como pionera en la fusión entre tecnología, gastronomía y entretenimiento.

El CEO y socio fundador del Grupo Premium, Jose Manuel Montalvo, añade que la iniciativa surge de la necesidad de «ofrecer a nuestros clientes algo que nunca hayan vivido antes». «La realidad virtual nos permite llevarlos a otros lugares, despertar emociones y transformar una cena o un evento en una experiencia multisensorial única», añade.

Las gafas de realidad virtual también pretenden incorporarlas a las cenas temáticas que organizan todos los meses y que suponen un verdadero paseo por diferentes ciudades y culturas. Hasta ahora, los menús de esos eventos se acompañan de proyecciones en una pantalla gigante, música tematizada e incluso aromas que evoquen a los diferentes destinos. Pero eso cambiará próximamente.

El próximo viaje lo realizarán el 29 de noviembre a partir de las 20.30 horas. Coincidiendo con que la Navidad se estrena un día antes en la capital, han organizado una experiencia gastronómica titulada 'Mercados Navideños' en el que los clientes saborearán algunos de los platos más encantadores del mundo, desde el ramen de Tokio hasta el lomo de ciervo de Innsbruck.