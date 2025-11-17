Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La experiencia se realiza en pequeños grupos y siempre bajo reserva. Migue Fernández

Un menú con gafas de realidad virtual, la original propuesta del restaurante Yubá

El espacio gastronómico del Grupo Premium en Málaga apuesta por estos dispositivos para hacer más inmersivas las experiencias de los clientes

Juan Soto

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:33

Comerse unos ravioli mientras se conocen algunos de los rincones más emblemáticos de Venecia o una hamburguesa tras pasear por la gran manzana de Nueva ... York ya es posible sin salir de Málaga. Yubá Experience, el restaurante más exclusivo del grupo Premium, ha adquirido unas gafas de realidad virtual para que los clientes no sólo viajen con el paladar.

