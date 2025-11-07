Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estos son los mejores quesos de cabra de la provincia de Málaga

El jurado ha tenido que deliberar entre 61 muestras presentadas a concurso por 11 queserías

SUR

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:56

Los quesos de cabra de El Arquillo, Montes de Málaga, Crestellina, Santa María del Cerro, Pastor del Valle y Cabraline han sido reconocidos por la ... marca promocional Sabor a Málaga de la Diputación como los mejores de la provincia en la séptima edición de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia. Once queserías han participado en esta edición del concurso que se ha fallado este viernes en un acto celebrado en las instalaciones de la Escuela Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (CIOMIJAS).

