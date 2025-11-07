Estos son los mejores quesos de cabra de la provincia de Málaga

Los quesos de cabra de El Arquillo, Montes de Málaga, Crestellina, Santa María del Cerro, Pastor del Valle y Cabraline han sido reconocidos por la ... marca promocional Sabor a Málaga de la Diputación como los mejores de la provincia en la séptima edición de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia. Once queserías han participado en esta edición del concurso que se ha fallado este viernes en un acto celebrado en las instalaciones de la Escuela Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (CIOMIJAS).

El jurado ha estado presidido por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, e integrado por expertos procedentes de distintos puntos del país: Esther María Alfaro Ruiz, técnica especialista en Queserías, Análisis Sensoriales y Maridajes de Queso y jueza del Concurso Nacional de Quesos del Salón Gourmet de Madrid y del Salón del Queso de Andalucía; Sara Fregeneda López, gerente de Quesería La Antigua y Gestión Agro Ganadera y presidenta de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora; Ignacio González Gómez Sandoval, experto en marketing gastronómico, y Francisco Javier García Caro, sumiller y fromelier.

El jurado ha tenido que deliberar entre 61 muestras de quesos de cabra presentadas a concurso por 11 queserías ubicadas en los municipios de Alhaurín el Grande, Antequera, Campillos, Casabermeja, Casares, Coín, Colmenar, Vélez-Málaga, Villanueva de la Concepción y Yunquera. Estas queserías han presentado a concurso ocho quesos frescos, trece semicurados, nueve curados elaborados con leche cruda, quince curados de leche pasteurizada, ocho de pasta blanda y ocho con condimentos en su interior o cobertura innovadora.

Los galardonados

Tras la cata pública, el jurado ha decidido premiar al mejor queso fresco de cabra al 'Queso fresco El Arquillo', de Arquillo. AGAMMASUR se ha hecho con dos galardones, al mejor queso semicurado con el 'Queso semicurado Montes de Málaga', y al mejor queso curado elaborado con leche cruda con el queso 'Reserva natural al pimentón Montes de Málaga'.

El premio al mejor queso curado elaborado con leche pasteurizada ha sido para Quesos Crestellina con el 'Queso curado de cabra payoya ecológico en pastoreo', mientras que la distinción al mejor queso de cabra innovador ha sido para Santa María del Cerro, con el queso 'Romántico'.

En la categoría de mejor queso de pasta blanda, el premio lo ha ganado Pastor del Valle con 'Capra El Pastor del Valle', mientras que el jurado ha otorgado un accésit Cabraline por el 'Queso azul de cabra'.

Premios

El premio está dotado con 28.980 euros -4.600 por cada una de las seis categorías y 1.380 euros a repartir entre los accésit- en concepto de compra de productos para acciones promocionales. Además, los quesos ganadores exhibirán en su etiquetado la referencia al galardón y entrarán en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca Sabor a Málaga.

En la última edición, las queserías ganadoras fueron AGAMMASUR, con dos premios; Cabraline, con un premio y un accésit; Caprina del Guadalhorce, El Porticatero y Flor Bermeja.