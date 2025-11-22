Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Martín Berasategui, en el puente romano que da nombre al hotel marbellí. Juan Carlos Domínguez

Martín Berasategui: «No soporto el ego, me parece la mayor traición para el ser humano»

El cocinero vasco celebra en Marbella sus 50 años de profesión. Aprovechamos el homenaje para charlar con él de cocina, gestión y proyectos. «Hay Martín para rato», avisa

Marina Martínez

Marina Martínez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:30

Llega sin prisa. «El tiempo que queráis». Es la hora de la siesta. No le importa. Su generosidad trasciende el reloj. De hecho, una vez ... terminada la entrevista, Martín Berasategui continúa la conversación. También con el compañero fotógrafo. Lo asemeja a la sala, habitualmente en segundo plano. Él la reivindica. A todo el mundo le da su espacio. Como ha hecho desde que hace 50 años, con 15, comenzó a hacer sus pinitos en el bodegón familiar de San Sebastián.

