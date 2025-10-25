Martilota, una cocina honesta bien ejecutada
Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00
En numerosas ocasiones, cuando viajamos en plan gastronómico, no solemos detenernos en poblaciones cercanas a las grandes capitales y esto no deja de ser un ... error. Acabo de visitar, por indicación de unos buenos amigos residentes en esta localidad, un establecimiento que bien merece la pena conocer cuando nos desplacemos a Madrid, se trata de un restaurante gastronómico centrado en la reactualización de la típica cocina mediterránea y ubicado en la popular plaza de La Paloma.
Martilota
-
Dirección: Pl. La Paloma. Alcalá de Henares
-
Teléfono: 917 653 982.
-
Cierre: Ningún día.
-
Calificación: 6,5/10.
En Martilota casi puede más la decoración y los amplios espacios que la propia cocina, siendo desde 2017 un restaurante emblemático de la ciudad y además con un precio bastante más asequible que los establecimientos similares que podemos encontrar en la capital. Su decoración, a base de mucho colorido y vegetación profusa, es perfecta para generar un ambiente acogedor, pero si a esto unimos una cocina bastante honesta y con productos muy correctos en cuanto a su calidad, pues miel sobre hojuelas.
Aquí no debemos dejar de probar los raviolis de carrillera de vacuno, muy melosos; los chipirones rellenos de cebolla caramelizada; o las mollejas glaseadas con una parmantier de queso gorgonzola. Servicio rápido y una carta de vinos en consonancia con la oferta culinaria.
