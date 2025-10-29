Marbella y Ojén celebran su tostón popular para empezar noviembre
Málaga
Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:46
Marbella celebra este sábado una de sus celebraciones más arraigadas, el Tostón. La fiesta tomará el 1 de noviembre el Parque de Nagüeles y está ... pensada para disfrutar de un día en familia. Así, a partir de las 12 de la mañana los más pequeños podrán disfrutar de animación infantil y castillos hinchables, además de música.
Sobre la una de la tarde empezará el esperado reparto de castañas asadas, el núcleo de la fiesta y habrá una barra a beneficio de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Marbella.
Por su parte, el domingo Ojén celebrará la 31.ª edición de su también tradicional Tostón, declarada fiesta de Singularidad Turística Provincial. La jornada contará con la actuación de la Panda de Verdiales de Moclinejo, y arrancará a las 10 de la mañana en la plaza de Andalucía. Durante todo el día se podrá disfrutar de juegos populares, música y por supuesto el asado de castañas, acompañadas de licores y tapas.
