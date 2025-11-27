Marbella Club y Puente Romano descubren el mejor champán del año

Un Gosset Vintage del año 2012, elaborado por una de las primeras bodegas que hicieron vino en la región francesa de Champagne, se va a ... convertir en el espumoso del próximo año en los hoteles Marbella Club y Puente Romano. Elaborado con uvas chardonnay y pinot noir, se ha proclamado vencedor en la segunda edición de Éclat de Champagne, una exclusiva cata a ciegas que sirve para elegir qué referecia se incorporará a las cartas de ambos establecimientos.

El evento se ha celebrado este jueves en la exclusiva finca Ana María de Marbella Club y en él han participado unos 40 profesionales del mundo del vino, periodistas especializados y clientes habituales de ambos resorts. Por detrás se han situado Krug Grande Cuvée Edición 173 y Don Ruinar del año 2013. En la cata han participado 12 espumosos franceses de diferentes regiones y añadas.

Tras coronar al vencedor, el sumiller de Marbella Club, Ángel González, ha explicado que lo mejor de este tipo de eventos es que «sirven para descubrir sorpresas». Sobre el ganador ha reconocido que corresponde a una de las mejores añadas de todos los tiempos, y que eso se ha notado en el resultado final.

Considera que el champán en cuestión tiene un gran balance entre equilibrio y complejidad. Y aunque es del año 2012 «se mantiene fresco, sin acidez y te invita a un segundo sorbo».

A partir de ahora, entre ambos hoteles comprarán unas 200 botellas para, por un lado, ponerlas a disposición de los clientes, y por otro, incorporarlos a la bodega para que sigan su proceso de guarda. De hecho, uno de los aspectos que se ha valorado en la cata es que el espumoso elegido sea capaz de evolucionar durante los próximos diez años.

Respecto al consumo de champán, González dice que este tipo de bebidas es elegida por el 90 por ciento de clientes respecto a otro tipo de espumosos. «Y eso que hay grandes espumosos», apunta. Si en la comparativa se metieran todos tipos de vino, el champán supondría alrededor del 30 por ciento del consumo. «En Marbella nos encanta celebrar», resume.