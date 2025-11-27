Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Podio con los champanes ganadores. J.S.T

Marbella Club y Puente Romano descubren el mejor champán del año

Ambos hoteles celebran la segunda edición de Éclat de Champagne, una exclusiva cata a ciegas para elegir el espumoso que incorporarán el próximo año a sus cartas

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

Un Gosset Vintage del año 2012, elaborado por una de las primeras bodegas que hicieron vino en la región francesa de Champagne, se va a ... convertir en el espumoso del próximo año en los hoteles Marbella Club y Puente Romano. Elaborado con uvas chardonnay y pinot noir, se ha proclamado vencedor en la segunda edición de Éclat de Champagne, una exclusiva cata a ciegas que sirve para elegir qué referecia se incorporará a las cartas de ambos establecimientos.

