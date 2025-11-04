Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yeouxiang Wang saca una de las primeras tandas de tartas antes de prepararlas para llevar. Salvador Salas

Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Acaba de abrir en el Centro Mokomo, una nueva propuesta centrada en esta receta «más esponjosa y ligera»

Marina Martínez

Marina Martínez

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:28

Siempre han tenido el gusanillo de emprender. Su inquietud y curiosidad les ha llevado incluso a aprender desde cero. Violeta y Susana nunca habían estado ... en Japón pero allá que fueron básicamente para formarse en algo: elaborar 'cotton cheesecake', esas 'tartas que bailan' (por su textura de flan) tan características y virales en el país asiático.

