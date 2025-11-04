Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Siempre han tenido el gusanillo de emprender. Su inquietud y curiosidad les ha llevado incluso a aprender desde cero. Violeta y Susana nunca habían estado ... en Japón pero allá que fueron básicamente para formarse en algo: elaborar 'cotton cheesecake', esas 'tartas que bailan' (por su textura de flan) tan características y virales en el país asiático.

«Conseguimos ponernos en contacto con una de las personas que se dedicaban a ello y tenía la receta, y cogimos un billete a Osaka», recuerda Violeta sobre esta «locura» que ha dado lugar al primer establecimiento en Málaga en el que encontrar este tipo de tartas. Bajo el nombre de Mokomo, acaban de abrir en un pequeño local de apenas 15 metros cuadrados en la calle Andrés Pérez del Centro.

«Bastante delicada»

Precisamente, ese espacio tan reducido hace que tengan una edición limitada al día. «Es una tarta bastante delicada y artesanal, va todo muy medido para que salga perfecta», advierte Susana, destacando que se trata de una tarta más ligera y esponjosa que la que acostumbramos a comer en España, a su juicio, «más cremosa, grasa y dulce». Su base está en el queso crema, los huevos, mantequilla, leche, un poco de azúcar y un poco harina: «Es más sana, la puede comer todo el mundo sin que resulte empalagosa, es blandita como algodón, como nube».

De ahí el nombre de esta tarta a la que les ha costado llegar un año de pruebas. Ahora las venden en tamaño de unos 500 gramos y 15 centímetros de diámetro a un precio de 13,90 euros. «Estamos muy contentas, está teniendo muy buena aceptación, y entre todas las edades», comentan satisfechas estas dos malagueñas de adopción.

Proceso que siguen en Mokomo a la hora de servir las tartas. Salvador Salas

Curiosamente nacieron en China. En realidad se llaman Yeouxiang Wang (Susana) y Qiushi Jin (Violeta). Ambas llevan en Málaga desde pequeñas y fue aquí donde se conocieron. Y ambas, además, viven desde hace tiempo vinculadas de alguna forma a la hostelería. Eso y su espíritu emprendedor les ha empujado a poner en marcha Mokomo, término que precisamente hace referencia a «algo blandito». Como la 'cotton cheesecake', famosas también en China y que ahora traen al Centro porque entienden que era la mejor opción para lo que querían: «Un lugar de paso y cosmopolita en el que fuera más fácil darnos a conocer en la ciudad».

Sólo por las tardes

Ya lo están haciendo a juzgar por la cola que se forma cuando sale una tanda de tartas recién hechas. Lo avisa la propia Susana con el sonido de la campana mientras graba su sello en cada tarta... «¡soy yo!», exclama sobre el logo con el gorro de cocinera. «En realidad se trata de una experiencia, nos gusta seguir ese ritual y que la gente vea el proceso, que todo es natural y artesanal», apunta.

Quien quiera vivirlo puede hacerlo de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 14.00 a 20.00 horas. Eso sí, cada tanda de ocho tartas requiere su tiempo. En torno a una hora. Toca esperar, no reservan. Prefieren organizarse así. «De momento nos va muy bien, estamos sorprendidas con la acogida». Prácticamente abren camino en Málaga. Al menos en la capital. En la provincia eran hasta ahora conocidas las que elaboran en Yuzu Pastry (Fuengirola). Poco a poco empiezan a extenderse.