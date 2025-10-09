LaMaruja Bakery: dulces artesanales hechos «con amor de abuela»

Aportando creatividad, cariño y un giro fresco e innovador a las recetas tradicionales, y añadiendo un especial cuidado a elementos como la imagen y la ... presentación, LaMaruja Bakery ha aportado un soplo de aire fresco a las panaderías y pastelerías malagueñas. Su personal aproximación a los dulces y sabores de siempre le ha granjeado la simpatía del público, además de colaborar con un número cada vez más amplio de restaurantes.

«LaMaruja nace en honor a mi abuela Maruja: surgió de la mezcla perfecta entre el amor por la repostería casera y las ganas de hacer las cosas con cariño, como lo hacían nuestras abuelas», comenta Paula Ruiz López, fundadora y propietaria de LaMaruja Bakery, acerca de la inspiración de la que surgió el proyecto. «Empezamos en casa, con recetas de antaño y muchas ganas de hacer feliz a la gente con un trocito dulce. Desde pequeña mi abuela me enseñó a cocinar con amor, y desde entonces, mi amor por la repostería fue creciendo hasta hoy, que mi sueño se ha hecho realidad», apunta sobre su desarrollo.

Paula Ruiz López, fundadora y propietaria de LaMaruja Bakery.

«Nosotros no vendemos solo postres: vendemos momentos, recuerdos y marujeo del bueno», comenta Paula con humor acerca de la personal apuesta de LaMaruja Bakery. «Solemos decir que lo hacemos 'con amor de abuela', y es por el cariño que lleva todo. Tratamos cada dulce con mucho cariño, artesanalmente y con ingredientes de calidad. Buscamos sabores de antes, con recetas clásicas y un toque personal que te deja con un sabor único y el recuerdo que te lleva a la niñez, a esas meriendas en casa de la abuela», profundiza acerca de ese sello propio con el que han logrado posicionarse y diferenciarse dentro de su sector.

En LaMaruja mantienen un compromiso absoluto con la repostería artesanal, a la que suman el cariño con el que se cocina para un ser querido: «Aquí todo se hace a mano, con ingredientes de calidad y sin prisas. No usamos mezclas industriales ni atajos. Cada tarta se hornea con el mismo mimo que si fuese para una comida familiar. Recuperamos sabores de siempre, recetas únicas con ese toque moderno y les damos un giro divertido, sin perder la esencia».

«Todo lo que hacemos tiene ese toque artesanal, casero, pero con una presentación cuidada, divertida y actual. Y, por supuesto, con mucho humor. Porque en LaMaruja se viene a disfrutar, a reírse un poco, a darse un capricho y a llevarte un trocito de casa a tu hogar», comenta acerca de la singular imagen del proyecto.

Marujitas: las galletas rellenas favoritas del público

Desde su apertura, en LaMaruja Bakery han construido una irresistible variedad de dulces propuestas, algunas de las cuales ya son auténticos clásicos para su público: «Sin duda, nuestras Marujitas, las galletas rellenas, están tomando la delantera entre las preferencias de nuestros clientes. Cada sabor tiene su encanto, pero, sin duda, la de pistacho, kínder o Nutella se llevan los primeros premios».

Ampliar Marujitas: las galletas rellenas de LaMaruja Bakery.

También arrasan sus tartas, especialmente la de queso: su receta única ha hecho que los amantes del 'cheesecake' disfruten de cada bocado, y repitan en numerosas ocasiones. Además, ofrecen variedades como la de arándanos, o la de pistacho. «Cada semana creamos un nuevo sabor en todos nuestros productos, lo que hace que vayamos renovando continuamente nuestra oferta y ofrecer los mejores sabores en cada momento», destaca.

Tarta de queso con arándanos.

Vasitos de tarta: un nuevo concepto y formato

En su apuesta por la innovación, han lanzado nuevos conceptos y presentaciones, como sus vasitos de tarta, un postre único con un formato muy fácil de llevar. «Son tartas semi-frías en pequeñas tarrinas de 200 ml, lo que hacen que se puedan guardar hasta 4 días... si eres capaz de resistirte sin comértelos», explica Paula.

Marupops, Marurrolls) o Maruwnies constituyen sus versiones únicas de algunas de las propuestas más demandadas de la repostería anglosajona: cake pops, cinnamons rolls y brownies, respectivamente.

«También somos especialistas en eventos, desde cumpleaños, bodas o cualquier tipo de catering dulce. Hacemos que no te tengas que preocupar de absolutamente nada: simplemente encargando lo que quieres y dándonos detalles de la ocasión, hacemos que ese evento tenga un toque dulce casero, artesanal y diferente», informa.

Colaboraciones con restaurantes

LaMaruja Bakery amplia su radio de acción a través de colaboraciones con restaurantes, enriqueciendo sus cartas con sus dulces propuestas. «Aportamos postres que no son los típicos de carta: diferentes, caseros, con identidad. Además, ofrecemos formatos cómodos y adaptados a cada tipo de local, desde vasitos individuales hasta tartas en porciones o galletas para cafeterías», explica Paula.

«Para muchos restaurantes, contar con LaMaruja es una forma de elevar su oferta sin complicarse en cocina y, sobre todo, con personalidad, exclusividad y a unos precios muy asequibles para todo tipo de negocios», destaca.

Novedades para la temporada: nuevos postres y cursos de repostería

LaMaruja Bakery afronta el último trimestre del año cargada de novedades: «¡Viene marujeo del bueno! Este final de año vamos a seguir con nuestro Marujeo Express, dando sabores diferentes cada semana. Ya preparamos la campaña de Navidad para que el postre en vuestras fiestas sea único e irrepetible».

Por otra parte, se lanzarán a compartir su maestría reposteria a través de lo que denominan 'los cursos del marujeo': «Enseñaremos a cocinar postres de una forma sana y divertida entre amigas».

De cara a este final de 2025, adelantan que ampliarán su catálogo con más postres únicos, «y lanzaremos para el año que viene nuestro especial bodas, además de seguir con sorpresas semanales que solo se descubren si pasas por el obrador o nos sigues de cerca en redes».

Más información:

Dirección: C. Mesonero Romanos, 10, Teatinos-Universidad, 29010 Málaga.

Teléfono / WhatsApp: +34 614 618 479

Web: https://lamarujabakery.es/

Instagram: @lamarujabakery