Vista del exterior, con la terraza.

Kinyeti, otra tetería que cierra en Málaga

El establecimiento de la calle Mauricio Moro se despide este viernes tras 25 años

Marina Martínez

Marina Martínez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:57

Empieza la cuenta atrás. En poco más de dos días, Málaga perderá otra de sus teterías históricas: Kinyeti ha anunciado que echará el cierre este ... mismo sábado 1 de noviembre. «Después de 25 años dejamos esta aventura con muchísima pena, pero siempre mirando al futuro, es hora de pasar página», avisa en sus redes sociales Jaime Jiménez, responsable del establecimiento situado en la calle Mauricio Moro.

