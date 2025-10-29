Kinyeti, otra tetería que cierra en Málaga

Empieza la cuenta atrás. En poco más de dos días, Málaga perderá otra de sus teterías históricas: Kinyeti ha anunciado que echará el cierre este ... mismo sábado 1 de noviembre. «Después de 25 años dejamos esta aventura con muchísima pena, pero siempre mirando al futuro, es hora de pasar página», avisa en sus redes sociales Jaime Jiménez, responsable del establecimiento situado en la calle Mauricio Moro.

«Han sido unos años maravillosos, hemos conocido gente increíble que primero fueron nuestros clientes y luego nuestros amigos, miles de recuerdos, de risas, de momentos inolvidables. Os estaremos eternamente agradecidos a todos los que habéis hecho esto posible, tanto vecinos, clientes y por supuesto trabajador@s», añade en su mensaje.

En él, deja abierta además la puerta a dejar el proyecto en manos de quien tenga interés en tomar las riendas: «Si alguien estuviese interesado en seguir con esta andadura en otra ubicación estaríamos encantados de traspasarle todo el negocio, sería bonito que esto nunca acabara».

«Nosotros ya damos un paso al lado», apuntan sobre una decisión que desatado numerosos comentarios de apoyo, tristeza y nostalgia de sus clientes. «¿Y dónde vamos a comer ahora los mejores crepes de Málaga?»; «cuántos recuerdos y cuántos batidos Kinyeti»; «llevo yendo 17 años, os echaremos tanto de menos»; «nuestro primer beso fue entre vuestras cuatro paredes»… Los recuerdos se agolpan en la mente de tantos malagueños que habían hecho de Kinyeti un punto de encuentro.

No sólo su variedad de té, sus crepes, sus zumos o sus batidos le han caracterizado a lo largo de este cuarto de siglo. También esa luz tenue, sus distintos espacios (tanto dentro como también en su terraza) y su ambiente le han dado un sello muy personal a esta tetería, otra de las históricas que echa el cierre en Málaga tras anunciar La Tetería de San Agustín que bajaría la persiana a final de año después de más de 30 años de actividad.