José Carlos García, con proveedores y amigos tras la cena. J.S.T.

José Carlos García homenajea a sus proveedores: «Sois el 50 por ciento de mi éxito»

El chef malagueño con una estrella Michelin agasaja a los artesanos que llenan la despensa de su restaurante con un menú de alta gastronomía elaborado con sus propios productos

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

Nunca aparecen en las fotos, pero tienen parte de culpa de que Málaga disfrute de una gastronomía de cinco estrellas. Ellos y su trabajo, de ... hecho, están detrás de cada una de las estrellas Michelin que se conceden en la provincia. Así lo entiende y valora José Carlos García, que por un día los ha convertido en protagonistas de su restaurante. El chef, primero en obtener la estrella en la capital, ha homenajeado este martes a los productores que llenan su despensa y que le permiten crear sus delicias gastronómicas.

