Jara, alta cocina neoclásica

José Carlos García lleva ya algunos meses cocinando y asesorando gastronómicamente todo lo que se cuece y guisa en el restaurado hotel Los Monteros, especialmente ... en el resrtaurante Jara. La llegada a este emblemático complejo hotelero, hay que recordar que fue el primer hotel que en la década de los sesenta recibió su restaurante central, El Corzo, una estrella Michelin, está suponiendo un cambio bastante radical en toda su oferta gastronómica. Tras su marcha de Balausta en el Centro de Málaga, José Carlos vuelve a simultanear su trabajo en el restaurante de Muelle Uno y en el único Kimpton de Andalucía. La oferta culinaria de Jara nada tiene que ver con la que lleva a cabo en Málaga ciudad.

Jara Dirección: Hotel Los Monteros. Marbella

Teléfono: 616 288 331.

Cierre: Ningún día.

Web: kimptonlosmonterosmarbella.com

Precio: Guiso de alcachofas: 29€. Parmentier: 48€. Mollejas al josper: 28€

Valoración: Cocina: 8. Sala: 7. Carta de vinos: 7,5. Calificación: 8 / 10

Aquí, en Jara, el cliente va a encontrar una cocina más desenfadada o, si queremos denominarlo así, más relajada. Sin hacer ruido, paso a paso, Jara se está convirtiendo en un restaurante de alta cocina clásica con algunas influencias más creativas. No obstante y sin perder vista el calificativo de 'alta cocina', el comensal siempre se va a encontrar con mucho producto local y elaboraciones donde los sabores tradicionales están muy presentes.

Las posibilidades coquinarias en Jara son muy amplias y lejos de esa sabrosa esclavitud que suelen tener los menús obligatorios. El cliente dispone de una carta donde va a encontrar esos platos por los que no pasa la moda, ni el tiempo, como unas croquetas de gambas o cualquiera de los diversos arroces que al mediodía elaboran en Jara, así como algunas especialidades que en su día hicieron historia y se convirtieron en icónicos en el restaurante familiar Café de París. La idea de José Carlos es que el comensal comparta platos y además el almuerzo o la cena se conviertan en una comida divertida.

En Jara se presume de producto de temporada y de espacialidades que van a ir cambiando atendiendo a la estacionalidad, pero también de vinos malagueños. Basta con echar un vistazo a la carta de vinos para darnos cuenta de ello. Es pronto para situar a este restaurante en una determinada posición, pero cuando servicio y cocina se ajusten al completo Jara se convertirá en uno de los restaurantes de referencia en Marbella. Una cocina con mucha altura y unos espacios abiertos, luminosos y relajantes, así como unos precios muy sensatos, van a referenciar Jara.

Tartar de atún con huevo frito

Es uno de los platos que podrían incluirse en el apartado de 'creativos' aunque el tartar de atún sea todo un clásico. El huevo frito y el mango aportan sensaciones sápidas muy envolventes.

Parmentier de bogavante

El secreto de un buen parmentier reside exclusivamente en la patata utilizada y más todavía en la cremosidad. José Carlos logra una textura clásica que roza la perfección.

Tarta de manzana

Grandes platos clásicos que datan de la época del Café de París podemos disfrutarlos en Jara. Un ejemplo es esta tarta de manzana templada, ideal de temperatura para realzar el sabor ácido de la fruta.

Arroz de costillas

Uno de los arroces que al mediodía pueden degustarse en este restaurante. Atrevido por el fondo de carne y la presencia de las costillas sobre la base de un arroz conseguido en cuanto a su punto exacto.