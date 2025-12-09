Ibéricos Aro: el resultado excepcional de una elaboración tradicional

La excelencia no siempre va de la mano de la innovación: hay sectores en el que el respeto a las técnicas tradicionales supone la mejor ... garantía de calidad. Ibéricos Aro constituye un ejemplo inmejorable de ello: una empresa familiar que lleva tres generaciones elaborando sus jamones conforme a la tradición, logrando un prestigio y sello de calidad absolutamente únicos gracias al cuidado y detalle que aportan a todas las fases del proceso. Y manteniendo un respeto absoluto por el entorno natural en el que desarrollan su actividad.

Al frente de Ibéricos Aro se encuentra Francisco Rodríguez, dando continuidad a la tradición familiar con el mismo esmero y gusto por la elaboración artesanal. «Seguimos fielmente la tradición en la elaboración, y uno de los elementos clave es la limitación en el número de cerdos que críamos cada temporada: no pasamos de 500», explica. Una garantía de cada animal está bien monotorizado y cuidado, disponiendo del terreno de monte y bellotas suficientes para su alimentación. «Además, la dedicación y cuidado que ponemos en la elaboración de cada jamón no se puede lograr con una cantidad superior», apunta. De esta forma, garantizan que el millar de jamones que cada año produce Ibéricos Aro mantiene la excelencia que caracteriza a su sello, elaborados de manera artesanal en su fábrica, situada en Cortes de la Frontera.

Crianza en la Serranía de Ronda

La crianza de los cerdos de Ibéricos Ara se realiza en los montes adehesados de la Serranía de Ronda, densamente poblados de encinas y quejigos, desarrollando la montanera de octubre a febrero. Un elemento que aporta una diferencia esencial en sus productos ibéricos respecto a otros. «Mientras que la dehesa es llana, el monte adehesado es un terreno abrupto, y por ello los animales se ejercitan y trabajan más para alimentarse», detalla Francisco.

Una condición que repercute en la microinfiltración de la grasa del cerdo, más fina que la del cerdo criado en dehesa. De esta forma, el jamón presenta menor cantidad de grasa externa, con vetas interiores que no se perciben, aportando mayores beneficios organolépticos. «Así logramos en nuestros jamones un sabor muy especial, que potencia la bellota», valora Francisco.

El jamón de bellota 100% ibérico como producto estrella

En la producción de Ibéricos Aro el jamón de bellota 100% ibérico es el producto estrella, como no podría ser de otra forma. Piezas elaboradas artesanalmente que mantienen el sabor de la tradición de un pueblo como Cortes de la Frontera. Además del jamón, en Ibéricos Aro trabajan todas las partes del cerdo: desde los jamones, palet y lomos 100% ibéricos a chicharrones, salchichones, chorizos o zurrapas elaborados a la forma serrana. Entre sus productos singulares se encuentra la bondiola, elaborado a partir de carne y grasa de cerdo extraída de la región adyacente al cuello del animal.

Todos sus productos tienen en común su elaboración artesanal: «Todos nuestros productos están hechos a mano, obviamente usamos maquinaria como picadoras o embutidoras pero no procesos automatizados. Empleamos aliños, tripas y especias de calidad y seguridad demostrada a lo largo de los años. Y todos nuestros productos curados, tanto jamones como embutidos, tienen gran parte de su proceso de maduración al natural, es decir en bodegas».

Aunque mantienen la esencia tradicional en su producción y elaboración, Ibéricos Aro sí ha logrado innovar en otros ámbitos, como en los certificados y marcas de calidad. «Nuestros procesos de recría y cebado en montanera están certificados por CERTICALIDAD, y los de elaboración para los productos amparados por la norma de ibérico por ARAPORCEI, ambas compañías acreditadas por el Ministerio de Agricultura», recalca Francisco. «También estamos avalados como marca respetuosa con el medio ambiente y su entorno por MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA, y contamos con el distintivo de origen de SABOR A MÁLAGA», añade.

Una web con toda su oferta de productos

El cuidado por la experiencia del cliente es otro de los elementos innovadores que caracteriza a Ibéricos Aro, con una web de uso sencillo en la que poder adquirir su amplia gama de productos, con interesantes descuentos ahora para la temporada navideña. «En la web también ofrecemos la posibilidad de adquirir jamón cortado, o por sobres de 100 gramos, para facilitar que en estas fiestas no falte un plato de buen jamón en ninguna mesa», anuncia Francisco.

Una prueba de la atencion cercana y familiar que caracteriza a Ibéricos Aro se puede encontrar en cada edición de la recién celebrada Feria Sabor a Málaga, en la que la empresa volvió a contar con un stand, en el que el propio Francisco atiende directamente cada año a un público fiel.

Más información:

Dirección: C. Cañada del Real Tesoro, 23. Cortes de la Frontera (Málaga).

Teléfono: 952 15 32 86.

Web: https://ibericosaro.es/