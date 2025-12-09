Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibéricos Aro: el resultado excepcional de una elaboración tradicional

Una empresa familiar que elabora sus jamones de cerdo de bellota 100% ibérico en la Serranía de Ronda desde 1941

SUR

Cortes de la Frontera

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:52

La excelencia no siempre va de la mano de la innovación: hay sectores en el que el respeto a las técnicas tradicionales supone la mejor ... garantía de calidad. Ibéricos Aro constituye un ejemplo inmejorable de ello: una empresa familiar que lleva tres generaciones elaborando sus jamones conforme a la tradición, logrando un prestigio y sello de calidad absolutamente únicos gracias al cuidado y detalle que aportan a todas las fases del proceso. Y manteniendo un respeto absoluto por el entorno natural en el que desarrollan su actividad.

